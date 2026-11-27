Gualeguaychú formará parte de la apertura oficial de la Temporada de Verano 2026/2027 de Entre Ríos, que reunirá a funcionarios, referentes del sector privado y representantes de los distintos destinos turísticos de la provincia, con el propósito de difundir la oferta recreativa y cultural de cara a los próximos meses.

La jornada contará con espacios de promoción institucional, espectáculos artísticos, propuestas gastronómicas y la presentación integral de las diez microrregiones que componen el mapa turístico entrerriano. El acto protocolar de inicio está pautado para las 19.35 horas, momento en el que autoridades provinciales y municipales darán a conocer la identidad visual y el spot oficial de la nueva campaña estival.

En este marco, la delegación de Gualeguaychú tendrá su presentación integrando la microrregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano. Durante ese segmento se expondrán los principales circuitos y servicios de la zona, acompañados por la proyección de los videos institucionales de cada destino.

Además de la difusión audiovisual, la propuesta local ofrecerá al público y a los operadores presentes una degustación de sabores característicos de la ciudad, entre los que se destacan: alfajores artesanales, una selección de embutidos y chacinados y vinos de diversas cepas producidos por los viñedos y bodegas que conforman el Camino del Vino de Gualeguaychú.

A través de esta participación conjunta con los municipios entrerrianos, la ciudad exhibirá su diversidad de atractivos naturales, culturales y gastronómicos ante el público regional en el comienzo de la temporada alta.