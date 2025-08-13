Este miércoles 13 de agosto, Gualeguaychú dice presente en la Expo Real Estate Argentina 2025, que se desarrolla hoy y mañana en el Hotel Hilton de Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata del encuentro de inversiones inmobiliarias más importante de Latinoamérica, donde confluyen referentes del sector público y privado para generar oportunidades de desarrollo y crecimiento económico.

El intendente Mauricio Davico remarcó: “Esta es una excelente oportunidad para que puedan ver nuestra ciudad y también nuestra provincia, en todos los aspectos, en el inmobiliario, en el productivo y en el comercial, para que vengan a invertir a Gualeguaychú y a Entre Ríos. Desde nuestra gestión siempre fue una prioridad apoyar al sector privado, por eso eliminamos el sesenta y seis por ciento de las tasas y se la hicimos fácil en todos los pasos burocráticos en el municipio”

La participación de nuestra ciudad se enmarca en la propuesta “Entre Ríos Inversiones”, una acción institucional “que integra a municipios, desarrolladores inmobiliarios, empresas y organismos provinciales con el objetivo de posicionar a Entre Ríos como un destino estratégico de inversión”.

Esta iniciativa “busca destacar la diversidad productiva, la ubicación privilegiada y la riqueza cultural de la provincia, promoviendo proyectos tanto en el sector inmobiliario como en áreas productivas y comerciales”.

En este espacio, Gualeguaychú “presenta sus fortalezas y oportunidades en distintos rubros, con especial énfasis en el desarrollo urbanístico, la producción local y el comercio. La presencia institucional también incluye la participación de empresas entrerrianas comprometidas con la innovación y la sustentabilidad, fortaleciendo la articulación público-privada como motor del desarrollo regional”.

Durante las dos jornadas, el stand Entre Ríos Inversiones será escenario de actividades institucionales, presentaciones y encuentros con inversores, además de un falso vivo con desarrolladores entrerrianos y la participación de referentes del sector. El objetivo “atraer inversiones genuinas que generen empleo, potencien el crecimiento local y consoliden a Gualeguaychú y a Entre Ríos como territorios de oportunidades”, concluyeron desde el Municipio.