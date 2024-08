Luis Báez pasó por la mañana de Ahora Cero Radio y dialogó sobre la situación que atraviesa Gualeguaychú en lo referente a la inseguridad

“Gualeguaychú no naturaliza el delito, si uno lo compara con otras localidades, todo llama la atención, desde el robo de una bicicleta hasta hechos más grandes, eso nos mantiene activos a nosotros. Nos pone la vara alta de tratar de esclarecer hechos y prevenirlos”, expresó.

En la actualidad, hay 12 personas dedicadas a investigaciones a nivel local que se ocupan de esclarecer los hechos que tienen lugar en la ciudad.

El mayor problema pasa por hurtos y robos, y “que se han incrementado por la situación económica de la sociedad”. También señaló que “cada vez me sorprende más la audacia, antes teníamos un sector y un horario determinado en el que se cometían delitos. Hoy no hay horario para que se cometa el delito, son oportunistas, no les importa si hay una cámara de vigilancia o un puesto cerca. Nos valemos del aporte de las personas, muchos delitos se han prevenido por llamado de los vecinos”.

En este sentido, las quejas más reiteradas son por delincuentes reincidentes: “Al vecino lo frustra, es una problemática que tenemos, que sé que hay un proyecto presentado en la Provincia en término de la reiteración delictiva, que espero que siga su curso”.