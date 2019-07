Gualeguaychú no pudo con Santa Elena y no jugará el Final Four del Provincial

Al igual que en el primer juego, lo mejor de Gualeguaychú se vio en el primer cuarto, con buena rotación de pelota y una defensa firme que le generó algunos problemas a su rival. Con el goleo de Lado y Fumaneri, Gualeguaychú amenazó con despegarse, pero Santa Elena reaccionó de la mano de Forastieri y con el goleo de Riquelme para emparejar las cosas, llegando al cierre del cuarto inicial con ventaja de Gualeguaychú 21-17.

Santa Elena mejoró en el segundo cuarto, con Forastieri como líder del equipo y el goleo de Riquelme y Alem lastimando la defensa de Gualeguaychú, que ofensivamente no tuvo un buen parcial, abusó del tiro a distancia y apenas marcó 8 puntos en el cuarto, viendo como su rival se acomodó mejor en el trámite y llegó arriba 30-29 al descanso largo.

Ya con Rebecchi en cancha, Santa Elena se mantuvo mejor que Gualeguaychú, Rodrigo Riquelme lastimó mucho en ofensiva y del otro lado, el equipo de la ciudad fue un puñado de buena voluntad, pero muy poco juego asociado. Alguna corrida de Lado, algo de Cansina en el poste bajo, pero demasiado poco para un equipo que necesitaba ganar y hacerlo por buena diferencia. Gualeguaychú se adelantó 47-42 pero no supo manejar la diferencia, Santa Elena metió un parcial 12-2 para volver a controlar las cosas de la mano de Forastieri manejó los tiempos del partido, entrando al cuarto decisivo 51-50 arriba.

En el cuarto final Gualeguaychú quiso pero no pudo, chocó contra su propia impericia y Santa Elena no se desesperó, Forastieri sumó seguido desde la línea y Riquelme fue un dolor de cabeza para la defensa de los locales, que apenas con un par de arrestos individuales intentaron forzar la igualdad qe llevara el partido a un suplementario, pero no pudo hacerlo y Santa Elena celebró la clasificación al Final Four.

FICHA

Gualeguaychú (70)

Fumaneri 6, M. Lado 17, A. Pascual 4, J. Schaff 2, M. Novello 3 (FI) M. Morel 3, M. Gómez 13, J. Cansina 9, B. Fouce 4, G. Meriano 5. Entrenador: Francisco Garciarena

Santa Elena (75)

Forastieri 15, L. Alem 18, R. Riquelme 24, R. Paz 10, P. Ekert 0 (FI) L. Ramírez 0, T. Giebert 2, F: Rebecchi 5, L. Rausch 0. Entrenador: Pablo Ramírez

Estadio: José María Bértora – Parciales: 21-17; 29-30; 50-51 – Árbitros: Javier Mendoza y Ezequiel Macías.