El taller de teatro de adultos mayores que se realiza en el CIC de Perigan de Gualeguaychú, a cargo de Carina María Alejandra González, brilló el pasado jueves 3 de septiembre en los XXI Juegos Deportivos Entrerrianos para Adultos Mayores 2026, celebrados en Larroque.



La delegación local se adjudicó el segundo premio en la disciplina con la presentación del unipersonal “Nostalgia de la Azotea”, resultado de un trabajo de investigación histórica realizado por la propia actriz junto a la autora y directora de la pieza, Carina González.



Ante una sala colmada, la actriz Angela Estela Soldá conmovió al público con una actuación cargada de poesía y destreza escénica. Al finalizar la función, la sala estalló en un prolongado aplauso que coronó una jornada inolvidable, en la que la obra local compitió junto a propuestas de diversas localidades de la provincia.



La trama



Ambientada en el siglo XIX en la emblemática Azotea de Lapalma de Gualeguaychú, la obra de recreación libre narra el drama de Isabel Frutos. La joven de la alta sociedad, tras enamorarse de un jornalero y negarse a acatar los mandatos familiares de la época, toma la desgarradora decisión de dejarse morir en el encierro como un radical acto de autonomía.



Desde el equipo realizador agradecieron al Área de Adultos Mayores y destacaron el rol que cumplen estos encuentros como “espacios de integración fraternal y expresión artística para los adultos mayores de la región”. También extendieron su reconocimiento a la dirección y al personal de la Azotea de Lapalma.