En el marco de las celebraciones del Año Nuevo, y con el incremento del tránsito en rutas y accesos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) llevó adelante operativos para prevenir y concientizar sobre los peligros del alcohol al volante.

En total se controlaron 5.557 vehículos y se detectaron 96 conductores con alcoholemia positiva. Además, la ANSV destacó que se labraron 129 actas de infracción y se efectuaron 83 retenciones de licencia. Estos operativos se seguirán desarrollando durante toda la jornada del 1° de enero, dieron a conocer.

Los conductores que resultaron con alcoholemia positiva fueron apartados de la vía pública conforme a la normativa vigente.

También se controló la circulación con documentación obligatoria vigente, el uso de cinturón de seguridad y casco, y la colocación correcta de patentes.

Las fiscalizaciones tuvieron lugar en 39 puntos del territorio nacional, en coordinación con las jurisdicciones provinciales y las fuerzas locales, especialmente en tramos con mayor flujo de tránsito por el inicio del período estival.

Las alcoholemias más altas fueron:

2,23 g/l en Zárate, Buenos Aires

1,67 g/l en Olivera, Buenos Aires

1,61 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos

1,52 g/l en Villa La Angostura, Neuquén

1,29 g/l en Las Grutas, Río Negro

Fuente: Ahora