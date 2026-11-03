Gualeguaychú participará de una nueva edición de La Noche de los Museos Entrerrianos, una iniciativa provincial que promueve la puesta en valor del patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de Entre Ríos, mediante actividades que favorecen el encuentro entre las instituciones y la comunidad.

La propuesta, impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al Consejo Provincial de Cultura, se desarrollará bajo el lema "Entre Ríos: caminos que nos unen", que invita a reconocer los vínculos, las historias, los saberes y las memorias que forman parte de la identidad de las comunidades entrerrianas.

En Gualeguaychú, la jornada es organizada por la Dirección de Cultura del Gobierno de Gualeguaychú y contará con una programación que incluirá intervenciones teatrales, microteatro, visitas guiadas, música y actividades participativas en distintos espacios patrimoniales de la ciudad.

Las propuestas de ficción e intervenciones teatrales de los museos municipales fueron creadas y dirigidas por Belén Barreto, dramaturga e integrante del equipo creativo de Cultura, quien también se desempeña como coordinadora de actividades en los museos de la ciudad.

La iniciativa permitirá acercarse a diferentes aspectos de la historia local, desde los orígenes de Gualeguaychú y las experiencias de sus habitantes hasta sus expresiones artísticas y populares. A través de recorridos y representaciones, los visitantes podrán conocer relatos vinculados con los espacios que conservan parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Programación de actividades

Museo Casa de Haedo

Dirección: San José y Rivadavia.

"Mil historias, el mismo reflejo"

Intervención teatral, de 19 a 00 h.

A través de los recuerdos de Murciana, una mujer afrodescendiente, se reconstruyen las historias de quienes fueron arrancados de sus tierras. La propuesta recupera las raíces, la cultura y la memoria de las comunidades afrodescendientes, cuyas experiencias forman parte de la identidad y la historia local.

Actúa: Melina Guigou.

Entrada libre y gratuita.

Museo Azotea de Lapalma

Dirección: Jujuy y San Luis.

"Los que nunca se fueron"

Intervenciones teatrales, de 19 a 00 h.

Un recorrido por las salas de la histórica casona, con representaciones dedicadas a Isabel Frutos y Pedro Lapalma. A través de dos historias situadas en épocas diferentes, se abordan experiencias atravesadas por el dolor y la soledad, cuyas memorias permanecen vinculadas al lugar.

Actúan: Azul Camino y Santiago Ramírez.

Entrada libre y gratuita.

"Nostalgia de la Azotea de Lapalma"

Obra teatral, a las 21:30 h.

Un unipersonal que recupera historias de la emblemática casona relacionadas con el amor, las pérdidas, la solidaridad y la esperanza, estableciendo un vínculo entre su pasado y su presente.

Actúa: Ángela Estela Soldá.

Voz en off: Mónica María Fuentes.

Grupo teatral: MAMM-MACCELG.

Entrada libre y gratuita.

Museo del Carnaval

Dirección: Estrada y Rocamora.

"Uniendo carnavales"

La propuesta reunirá a protagonistas de dos expresiones representativas de la cultura popular de Gualeguaychú: los Corsos Populares Matecito y el Carnaval del País.

Mediante visitas guiadas e intervenciones de integrantes del carnaval, se buscará recuperar sus historias, reconocer sus identidades y destacar los vínculos entre ambas manifestaciones culturales. La actividad también se relaciona con el lema del Consejo Internacional de Museos (ICOM) para este año: "Museos uniendo un mundo dividido".

El cronograma previsto es el siguiente:

18:30 h: Primera visita guiada.

20:30 h: Presentación del conjunto carnavalesco Mainumby y segunda visita guiada.

21:30 h: Presentación de la batucada To' Pegao.

22:30 h: Presentación de la murga Los Colombianos.

23:00 h: Tercera visita guiada.

Entrada libre y gratuita.

Museo Ferroviario

Dirección: Parque de la Estación, Maestra Piccini y Maipú.

"El hombre de las vías"

Intervención teatral, de 19 a 00 h.

La historia de un peón golondrina que llega a Gualeguaychú en busca de trabajo a través del ferrocarril. La representación recupera las experiencias de los trabajadores itinerantes que recorrían distintas localidades siguiendo las oportunidades laborales y dejando parte de sus historias en cada destino.

Actúa: Nicolás Rébora.

Entrada libre y gratuita.

Casa De Deken

Dirección: 25 de Mayo 734.

"Memorias de entrecasa"

Microteatro, de 19 a 00 h.

Un chofer y un ama de llaves reconstruyen, desde sus experiencias, los vínculos, las rutinas y los secretos de quienes habitaron la casa. La propuesta recupera aspectos de la vida cotidiana y las memorias que permanecen asociadas a los espacios históricos.

Actúan: Marcela Reynoso y Silvio Del Valle.

Entrada libre y gratuita.

Museo Casa Natal de Fray Mocho

Dirección: Fray Mocho 135.

"Un hombre, mil historias"

Microteatro y música, de 19 a 00 h.

Una representación que invita a reencontrarse con la figura del escritor local Fray Mocho y los personajes que forman parte de su universo literario. A través de la actuación y la música, se recuperan aspectos de su obra y de su vínculo con la historia de Gualeguaychú.

Actúa: Ricardo Villani.

Entrada libre y gratuita.

Museo de la Aduana de Gualeguaychú

Dirección: Avenida del Valle y Alem.

Recorrido por la historia de la Aduana

De 19 a 23 h.

La actividad permitirá conocer la historia de la institución y su relación con el desarrollo comercial y portuario de Gualeguaychú. Durante el recorrido también se brindará información sobre las funciones y actividades que actualmente desarrolla el organismo.

Entrada libre y gratuita.

Museo de Ciencias Naturales y Arqueología "Prof. Manuel Almeida"

Dirección: 25 de Mayo 533.

Estación de dibujo infantil

De 19 a 22 h.

Una actividad participativa destinada a niños, que contará con un espacio acondicionado y materiales de dibujo para explorar, conocer y representar la fauna nativa mediante la expresión artística.

Entrada general: $3.000.

La Noche de los Museos Entrerrianos ofrecerá una oportunidad para recorrer distintos espacios culturales de Gualeguaychú y conocer sus colecciones, relatos y actividades. La programación permitirá acercar el patrimonio local a vecinos y visitantes mediante propuestas que combinan historia, arte y participación comunitaria.