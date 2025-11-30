Representantes del Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables del Gobierno de Gualeguaychú participaron del primer Encuentro Nacional de Dispositivos Territoriales de Protección para Mujeres en Situación de Violencias, realizado del 27 al 29 de noviembre en la ciudad de Colón. La actividad reunió a equipos y organismos de distintos puntos del país.

El encuentro, organizado bajo el lema “El cuidado de quienes cuidan. Hacia la conformación de la RED”, convocó a especialistas, funcionarios provinciales y municipales, y representantes de organizaciones de la región. Durante las tres jornadas se abordaron estrategias de intervención, fortalecimiento institucional y la construcción de redes de acompañamiento en situaciones de violencia de género.

Las actividades incluyeron paneles, mesas de trabajo y exposiciones de experiencias locales e internacionales. Se presentaron marcos conceptuales y herramientas de abordaje, así como metodologías orientadas a los equipos que desarrollan tareas de acompañamiento en los territorios.

Desde Gualeguaychú destacaron que la participación permitió compartir prácticas y articular con instituciones provinciales y nacionales con el objetivo de mejorar las respuestas integrales frente a estas problemáticas.

El encuentro también incorporó espacios de autocuidado y propuestas recreativas destinadas a los equipos que trabajan en contextos de alta demanda emocional.