En la madrugada de este viernes, personal de Comisaría Sexta dio cumplimiento a una orden de allanamiento y detención en una vivienda ubicada en inmediaciones de San Jorge y G. Méndez, en el marco de una causa por violencia de género.

La intervención se originó luego de que una mujer mayor de edad denunciara que, tras una discusión con su pareja ocurrida durante la noche del jueves, habría sido agredida físicamente. Tras el hecho, la víctima se retiró del domicilio y se presentó en la dependencia policial para radicar la correspondiente denuncia.

De manera inmediata se dispuso el resguardo de la víctima mediante su alojamiento en un dispositivo de asistencia y se puso en conocimiento de lo sucedido a la Fiscalía interviniente.

Posteriormente, por disposición del Juzgado de Garantías y Transición, se llevó adelante un allanamiento en el domicilio del denunciado, con resultado positivo, procediéndose a la detención de un hombre de 48 años. El mismo fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental, donde permanece a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Causa por robo

En la tarde de este viernes, alrededor de las 15.30 horas, personal de Comisaría Sexta, en conjunto con Comisaria Primera y Minoridad, dio cumplimiento a una orden de allanamiento y registro domiciliario en el marco de una causa que se investiga por un hecho de robo ocurrido el pasado jueves por la noche.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un hombre de 39 años, quien manifestó haber sido interceptado por dos individuos mientras transitaba por inmediaciones de Bulevar Pedro Jurado, ocasión en la que, tras ser agredido, le sustrajeron una mochila con diversos efectos personales.

Como resultado de las tareas investigativas y de la medida judicial dispuesta, se concretó la detención de un hombre de 33 años y el procedimiento arrojó resultado positivo, lográndose el secuestro de distintos elementos de interés para la causa.

El detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.