Gualeguaychú será desde este lunes sede de una semana de competencias internacionales, con el inicio del Mundial de Canotaje Maratón 2026, que por primera vez se disputará en Sudamérica. Hasta el domingo 25 de octubre, el río local recibirá las regatas de las categorías Máster, Junior, Sub-23 y Élite, con la presencia de algunos de los principales referentes de la disciplina.

El campeonato contará con representantes de Austria, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Ecuador, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Georgia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Kazajistán, Moldavia, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, Sudáfrica, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia, Uruguay y Estados Unidos, entre otros países.

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La actividad comenzará con las pruebas de la categoría Máster, que se extenderán hasta el martes 20 y tendrán como uno de sus representantes locales a Roberto “Tito” Palacios, quien suma doce participaciones mundialistas y a sus 45 años se dará el gusto de representanta al país en su ciudad natal. Las regatas se disputarán en las modalidades K1, K2, C1 y C2.

El miércoles 21 será el turno del paracanotaje y se realizará la ceremonia de apertura denominada "Gualeguaychú abraza al mundo. Luego, entre el jueves 22 y el domingo 25, llegará el tramo principal del campeonato, con las finales de las categorías Junior, Sub-23 y Élite, en las que competirán deportistas de distintas partes del mundo junto a los representantes argentinos.

Figuras de primer nivel

Entre los nombres destacados del certamen aparece el portugués Fernando Pimenta, doble medallista olímpico; el danés Mads Pedersen, campeón mundial de maratón durante los últimos cinco años; el sudafricano Hamish Lovemore, finalista olímpico; y la sueca Melina Andersson, actual campeona mundial de pista y maratón, entre otras

La presencia de estas figuras le dará un atractivo especial a las jornadas decisivas, en las que los competidores buscarán los títulos mundiales en las diferentes categorías. Para los palistas argentinos y locales, además, será la posibilidad de medirse con los principales exponentes de la disciplina en un escenario conocido.

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El programa se extenderá hasta el domingo 25, cuando se disputarán las últimas carreras, incluidas las finales de K2. La actividad deportiva está prevista hasta las 15, mientras que la ceremonia de clausura se realizará a las 17.

Una semana a orillas del río

Con las delegaciones instaladas en la ciudad y las competencias a punto de comenzar, el Mundial también tendrá repercusiones en la actividad local. La llegada de deportistas, entrenadores, dirigentes, equipos técnicos, periodistas y acompañantes generará movimiento en distintos sectores, desde los alojamientos y la gastronomía hasta los servicios vinculados con el turismo.

La Costanera y el río Gualeguaychú serán el marco de las pruebas durante toda la semana, en una cita que reunirá a representantes de más de 30 países y que tendrá su punto culminante durante las jornadas finales el próximo domingo, con la participación de las categorías de mayor nivel competitivo.