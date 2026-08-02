Desde el Municipio dieron a conocer que la Dirección de Gestión Turística participará del Meet Up Argentina 2026, un encuentro de la industria de reuniones y eventos del país, que se desarrollará los días 5 y 6 de agosto en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. La feria reúne a organizadores profesionales, empresas, asociaciones, burós de convenciones y compradores nacionales e internacionales, constituyéndose como un espacio clave para el segmento MICE (Reuniones, Incentivos, Congresos y Exposiciones).

Uno de los ejes centrales de la participación será la agenda de rondas de negocios, donde la delegación local mantendrá más de 13 encuentros confirmadas con representantes de Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. “Estos encuentros permitirán dar a conocer el potencial de Gualeguaychú como sede para congresos, convenciones, reuniones corporativas, viajes de incentivo y acontecimientos deportivos, artísticos y culturales”, expresaron desde la Municipalidad.

Y añadieron que “la presentación pondrá el acento en los atributos estratégicos de la ciudad: infraestructura adecuada, capacidad hotelera, gastronomía de calidad, entornos naturales, enoturismo y una destacada propuesta de experiencias recreativas”. En ese marco, se destacarán las instalaciones del Centro de Convenciones "Malvinas Argentinas", adaptadas para albergar jornadas, capacitaciones, exposiciones y actividades empresariales de distintas escalas.

Asimismo, se compartirá la trayectoria local como anfitriona de grandes eventos. El Carnaval del País, las competencias deportivas, los festivales y las propuestas artísticas y culturales reflejan la experiencia local para recibir actividades de alcance regional, nacional e internacional.