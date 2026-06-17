Gualeguaychú participará una vez más de una acción de promoción turística impulsada por el Gobierno de Entre Ríos, sumándose al lanzamiento de la Temporada de Invierno 2026 que se realizará en la Casa de Entre Ríos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el concepto "Entre Ríos, Sede Oficial del Invierno".

La jornada reunirá a representantes de distintos destinos de la provincia, autoridades, operadores turísticos, medios de comunicación e invitados especiales. En este marco, la ciudad dará a conocer su propuesta turística brindando información sobre los atractivos, los espacios naturales, la oferta gastronómica, las alternativas recreativas y las experiencias que pueden disfrutarse durante el año.

Además, se dará especial difusión a la agenda anual de actividades que incluye eventos culturales, deportivos, gastronómicos, artísticos y recreativos .

Como parte de las acciones previstas, representantes de las microrregiones turísticas recorrerán el microcentro porteño a bordo del Bus Promocional de Flecha Bus junto a la mascota oficial "El Carpi", realizando intervenciones en distintos puntos estratégicos para acercar al público información sobre los destinos entrerrianos.