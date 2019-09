Gualeguaychú presente: dos hinchas de Racing alientan a la Selección en China

En diálogo con El Picado Desde Cero, Zonis dijo desde Beijing que “es algo increíble lo que estamos viviendo, estos chicos están jugando un Mundial incomparable, hoy borraron de la cancha a Francia y llegaron a la final por mérito absolutamente propio”.

Sobre las vivencias en tierras chinas, Zonis sostuvo que “es una experiencia en sí misma, más allá del Mundial y de lo bien que le está yendo a Argentina. Es un país totalmente distinto al nuestro, otras costumbres, otra cultura, otra comida. Acá todo les llama la atención, por eso en estos últimos días, en que los argentinos nos hemos hecho notar, los chinos nos sacan fotos, nos filman y nos muestran una muy buena onda”.

También contó cómo surgió la idea de viajar a China a alentar al equipo de Hernández. “Yo vine con Francisco Álvarez, somos amigos y desde el Mundial de España estamos acompañando al equipo. Se sumaron dos amigos, uno de Oncativo y otro de Formosa, también fanáticos del básquet y un colega mío de Buenos Aires que se enganchó con la idea. Estuvimos en Río de Janeiro y ahora en China. Es algo increíble, hay también otros entrerrianos, estuvimos con gente de Colón, de Concepción del Uruguay. Es realmente increíble todo lo que estamos viviendo”.

Finalmente, Zonis dejó una anécdota no menor. “Acabamos de sacar la entrada para la final, pero tengo que ver cómo cambio el pasaje, porque tengo vuelo de regreso para el domingo. No se cómo voy a hacer, pero no importa nada, llegamos a la final y vamos a estar ahí con nuestra bandera”.