Durante las jornadas técnicas llevadas adelante en la ciudad de Buenos Aires, la Reserva “El Potrero” participó del bloque de charlas “Experiencias en rehabilitación y liberación de fauna”, a través de los coordinadores del área de conservación. Allí compartieron los trabajos que se desarrollan en la reserva vinculados a la reintroducción de especies como la corzuela parda y el aguará guazú, y los avances en proyectos de conservación del cardenal amarillo, especie en peligro de extinción, junto a otras instituciones.

Además, integrantes del Programa de Educación Ambiental (PEA), dependiente de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Gualeguaychú participaron con stands donde se compartieron las propuestas educativas que se desarrollan en escuelas y reservas del ejido local.

Dicha participación fue posible a raíz de una invitación de la Reserva “El Potrero”, espacio con el que se mantiene una estrecha articulación de trabajo en educación y conservación ambiental.