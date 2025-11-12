AMBIENTE
Gualeguaychú presente: La Reserva “El Potrero” participó en la 2º edición de la Expo Ecoparque
Es un encuentro que reunió a instituciones, organizaciones y especialistas comprometidos con la conservación de la vida silvestre
Durante las jornadas técnicas llevadas adelante en la ciudad de Buenos Aires, la Reserva “El Potrero” participó del bloque de charlas “Experiencias en rehabilitación y liberación de fauna”, a través de los coordinadores del área de conservación. Allí compartieron los trabajos que se desarrollan en la reserva vinculados a la reintroducción de especies como la corzuela parda y el aguará guazú, y los avances en proyectos de conservación del cardenal amarillo, especie en peligro de extinción, junto a otras instituciones.
Además, integrantes del Programa de Educación Ambiental (PEA), dependiente de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Gualeguaychú participaron con stands donde se compartieron las propuestas educativas que se desarrollan en escuelas y reservas del ejido local.
Dicha participación fue posible a raíz de una invitación de la Reserva “El Potrero”, espacio con el que se mantiene una estrecha articulación de trabajo en educación y conservación ambiental.