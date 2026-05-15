Presentaron el Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA), una política pública integral orientada a prevenir los consumos problemáticos y acompañar a las personas que atraviesan estas situaciones desde una mirada inclusiva, territorial y comunitaria.

El encuentro se realizó en el Centro de Convenciones y contó con la presencia del intendente Mauricio Davico; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el director de Desarrollo Social, Marcos Henchoz; y la funcionaria de la Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina), Silvia Duchi, directora nacional de Estrategias de Abordaje y Tratamiento de los Consumos. También estuvieron presentes autoridades locales, representantes de las fuerzas policiales, del Poder Judicial, referentes de distintos credos, representantes de clubes de la ciudad y vecinos de la comunidad en general.

Durante la presentación, el Intendente destacó la importancia de afrontar esta problemática de manera colectiva y sin prejuicios: “Los consumos problemáticos afectan a todos los sectores sociales y ninguna familia está exenta. Por eso tenemos que afrontar esta realidad entre todos, sin miedo y sin vergüenza”. Además, remarcó la importancia del trabajo conjunto con las instituciones: “Ninguna institución puede sola. Este plan articula Municipio, salud, educación, fuerzas de seguridad, credos y organizaciones de la sociedad civil para cuidar la vida y acompañar a las familias”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, destacó la importancia de abordar la problemática desde una mirada preventiva y comunitaria: “El PPAA es una herramienta que busca estar cerca, escuchar y acompañar. No se trata sólo de intervenir cuando el problema aparece, sino de trabajar fuertemente en la prevención y en la construcción de redes comunitarias que sostengan a las personas”. Además, remarcó el valor del trabajo articulado entre el Municipio, las instituciones y las organizaciones sociales para fortalecer las estrategias de acompañamiento en el territorio.

A su vez, el director de Desarrollo Social, Marcos Henchoz, puso en valor el trabajo territorial y la construcción de redes comunitarias: “Si bien es un plan municipal, en realidad es un plan en red. La prevención y la asistencia requieren estar cerca de las familias y generar espacios de escucha y acompañamiento en todos los sectores de la ciudad”. En ese sentido, destacó la existencia de ocho espacios de escucha distribuidos estratégicamente en distintos barrios, además de los Centros de Abordaje Integral (CAI) y las herramientas de atención individual y grupal.

Por su parte, Silvia Duchi resaltó la importancia de construir respuestas colectivas frente a una problemática compleja: “La persona que atraviesa una situación de consumo no puede sola, la familia tampoco y el Estado solo tampoco puede. Por eso es tan importante encontrarnos y trabajar en comunidad”. Además, valoró el enfoque territorial del programa y el diálogo entre distintos actores sociales: “De lo que pasa en Gualeguaychú sabe la gente de Gualeguaychú, y cómo resolverlo también lo construyen quienes viven y trabajan en el territorio”.



Luego de las exposiciones, se realizó la firma del acta compromiso entre el Gobierno Local y Sedronar, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado en prevención y asistencia de los consumos problemáticos. El acuerdo contempla capacitaciones para equipos técnicos e instituciones, fortalecimiento de dispositivos territoriales y acciones comunitarias de prevención y acompañamiento. En ese marco, Gualeguaychú fue destacado como el único municipio de la provincia que implementa el Programa Municipios de Sedronar.

El PPAA se presenta como una estrategia que articula acciones de prevención, detección temprana, asistencia y acompañamiento, promoviendo el trabajo en red y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios. Bajo el concepto central “Date cuenta”, la propuesta busca generar conciencia sobre los consumos problemáticos desde una mirada cercana, humana y comunitaria, invitando a reconocer situaciones, pedir ayuda y acompañar a quienes lo necesitan.

Como parte de esta política pública integral, el Municipio desarrolló además un espacio digital específico para acercar información, orientación y recursos de acompañamiento a toda la comunidad. Durante la presentación se dio a conocer la landing oficial del programa, disponible en www.gualeguaychu.gov.ar/ppaa, a la que los vecinos podrán acceder también a través de códigos QR presentes en la sala, stickers y folletos informativos.

En este sitio web, vecinos, instituciones y organizaciones podrán encontrar información sobre dispositivos de atención y acompañamiento, espacios de primera escucha, recursos preventivos, materiales informativos y canales de contacto para acceder a orientación o asistencia.

La plataforma reúne además los contenidos y mensajes de la campaña de concientización impulsada en el marco del PPAA, con frases que expresan el espíritu del programa y la importancia de construir redes comunitarias: “La salida es por acá”, “Enredate en esta red”, “No estás solo, hay comunidad” y “Ver, escuchar, acompañar”.

Estos mensajes refuerzan el enfoque integral del plan, basado en la cercanía, la escucha activa y el acompañamiento, entendiendo que la prevención también implica estar presentes y fortalecer los vínculos comunitarios.

En este sentido, la propuesta contempla la implementación de dispositivos territoriales de atención, espacios de escucha y orientación, así como también instancias de capacitación destinadas a equipos técnicos, referentes institucionales y actores comunitarios. Además, incorpora acciones de promoción y prevención en ámbitos educativos, deportivos y comunitarios, entendiendo que el trabajo sostenido en estos espacios resulta clave para reducir factores de riesgo y fortalecer factores protectores.

La jornada incluyó la presentación de los principales lineamientos del plan, sus objetivos y herramientas de intervención, además de la proyección de testimonios y experiencias vinculadas al acompañamiento y la prevención de los consumos problemáticos, poniendo en valor la importancia de las redes comunitarias y el trabajo articulado para abordar esta problemática.