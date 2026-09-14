Gualeguaychú presentó oficialmente este lunes, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), el Mundial PWW de Canotaje Maratón Gualeguaychú 2026, que se desarrollará del 22 al 25 de octubre en las aguas del río Gualeguaychú, con más de 700 palistas de más de 40 países, y marcará un acontecimiento histórico para el deporte argentino: será la primera vez que un Campeonato Mundial de Canotaje Maratón se dispute en Sudamérica.

El evento estuvo encabezado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior de la Nación, Daniel Scioli; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; la viceintendenta de Gualeguaychú, Julieta Carrazza; el secretario de Deportes de la provincia de Entre Ríos, Sebastián Raúl Uranga; la vicepresidenta de la Federación Internacional de Canotaje, Cecilia Farías; el presidente de la Federación Argentina de Canoas, Jorge Serpi y el presidente del Comité Paralímpico Argentino, Gustavo Borro.

El lanzamiento reunió a referentes del deporte argentino, invitados especiales y representantes de medios de comunicación nacionales e internacionales, que acompañaron la presentación de una competencia que convocará a más de 700 palistas provenientes de más de 40 países, además de entrenadores, jueces, técnicos, asistentes y delegaciones de las distintas federaciones participantes.

En representación del Gobierno de Gualeguaychú, que será anfitrión del evento, la viceintendenta Julieta Carrazza destacó que la ciudad se prepara para recibir “el acontecimiento deportivo más grande de su historia” y puso en valor que durante esos días el río Gualeguaychú será escenario de una competencia de alcance mundial.

Carrazza señaló que las características del río y su entorno permitirán desarrollar las pruebas en estrecha relación con el área urbana, favoreciendo una particular proximidad del público con la competencia. También remarcó que la elección de Gualeguaychú no es casual: en abril de este año la ciudad fue sede del Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Canotaje Maratón, con más de 400 palistas de distintas provincias.

En ese sentido, sostuvo que desde la gestión del intendente Mauricio Davico se entiende al deporte como una herramienta de desarrollo, promoción turística y generación de actividad económica, y destacó el impacto que tendrá la llegada de delegaciones de más de 40 países sobre los sectores hotelero, gastronómico, comercial y de servicios de la ciudad y la región.

“La ciudad toda actúa como protagonista exclusivo”, señaló Carrazza, al remarcar la importancia de la articulación entre el sector público y privado para concretar acontecimientos de esta magnitud y recuperar una dinámica de trabajo conjunto que forma parte de la identidad de Gualeguaychú.



Scioli: “Gualeguaychú va camino a protagonizar un acontecimiento histórico”

A su turno, el secretario de Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, destacó la presencia del gobernador Rogelio Frigerio en el lanzamiento y valoró el compromiso de la provincia con el turismo deportivo.

Scioli subrayó que el Mundial representa un acontecimiento histórico para Gualeguaychú y resaltó la decisión del Gobierno nacional de promover la llegada de competencias internacionales capaces de generar impacto deportivo, turístico y económico, además de proyectar la imagen de la Argentina en el exterior.

En ese marco, mencionó distintos acontecimientos deportivos internacionales que se desarrollan o proyectan en el país y sostuvo que el Mundial de Canotaje Maratón forma parte de una estrategia destinada a atraer nuevas competencias internacionales.

También destacó particularmente las características del escenario elegido para Gualeguaychú y la posibilidad de que las familias y el público puedan seguir las carreras desde muy cerca, en un entorno natural singular.

“Gualeguaychú va camino a protagonizar un acontecimiento histórico que va a dejar un legado”, afirmó Scioli, convencido de que la competencia tendrá un impacto positivo para la ciudad, Entre Ríos y la Argentina.



Frigerio: “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que sea el mejor Mundial”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expresó su orgullo por la elección de la provincia y de Gualeguaychú como sede del primer Mundial de Canotaje Maratón que se realiza en Sudamérica.

Frigerio definió la designación como un honor y, al mismo tiempo, como una enorme responsabilidad, y aseguró públicamente que la provincia hará todo lo necesario para que la competencia sea “el mejor Mundial de canotaje de toda la historia”.

El gobernador puso en valor las características de la costanera y del río Gualeguaychú como escenario para una competencia que permitirá al público disfrutar de las carreras en un entorno abierto, familiar y cercano.

Asimismo, destacó el compromiso de Entre Ríos con la promoción del turismo de eventos y, particularmente, del turismo deportivo, y vinculó la realización del Mundial con la identidad provincial: “Entre Ríos es río”, expresó, al recordar la relación histórica de los entrerrianos con el agua, las canoas y los kayaks.

Finalmente, agradeció la elección de la provincia y convocó a disfrutar de Entre Ríos y de un acontecimiento que, afirmó, será parte de la historia y del ADN deportivo de la provincia.



Serpi: “El río Gualeguaychú será vidriera del mundo”

El presidente de la Federación Argentina de Canoas, Jorge Serpi, fue el encargado de presentar oficialmente el campeonato y destacó que, por primera vez, el Mundial de Maratón llegará a Sudamérica y tendrá como escenario a la Argentina y al río Gualeguaychú.

Serpi señaló que la llegada de la competencia internacional es el resultado del trabajo sostenido durante décadas por clubes, entrenadores, familias y atletas de todo el país que mantuvieron viva la disciplina.

En ese sentido, dedicó especialmente el Mundial a quienes hicieron crecer el canotaje argentino y a los niños y jóvenes que hoy comienzan a practicar kayak o canoa en distintos puntos del país, como una forma de demostrar que “el sueño mundialista también se puede dar en casa”.

El dirigente agradeció a la Federación Internacional de Canotaje por la confianza depositada en la Argentina y a Gualeguaychú por recibir el acontecimiento desde el primer momento, y afirmó: “Argentina los espera con el corazón y el río abierto”.



Un Mundial que proyectará a Gualeguaychú al mundo

La realización del Mundial PWW de Canotaje Maratón Gualeguaychú 2026 permitirá que la ciudad sea durante cuatro jornadas el punto de encuentro de la elite internacional de esta disciplina, con la participación de más de 700 deportistas de más de 40 naciones.

La competencia tendrá como escenario el río Gualeguaychú, con un circuito que permitirá vincular el espectáculo deportivo con el entorno urbano y generar una experiencia cercana para vecinos y visitantes.

La llegada de las delegaciones internacionales representa, además, una oportunidad para fortalecer la actividad turística, hotelera, gastronómica y comercial, y para mostrar los atractivos naturales, culturales y deportivos de la ciudad ante visitantes y medios de comunicación de distintos países.

La presentación contó con una destacada cobertura de prensa nacional e internacional, que acompañó el lanzamiento de un acontecimiento que posicionará a Gualeguaychú, Entre Ríos y la Argentina en el calendario internacional del canotaje.

Como cierre de la jornada, la identidad cultural de la ciudad también tuvo su espacio: el lanzamiento culminó con un show del Carnaval del País de Gualeguaychú, que llevó al CeNARD una muestra de la música, el color y la energía de uno de los principales emblemas culturales y turísticos de la ciudad.

Deporte, turismo, naturaleza y cultura se unieron en Buenos Aires para presentar ante la Argentina y el mundo el gran acontecimiento que Gualeguaychú recibirá del 22 al 25 de octubre: el Mundial PWW de Canotaje Maratón 2026.