a ciudad participó de la Apertura Oficial de la Temporada de Verano 2026/2027 de Entre Ríos, realizada este viernes 27 de noviembre en el Parque Acuático de Federación. El encuentro reunió a representantes de las diez microrregiones turísticas de la provincia, que contaron con espacios para difundir sus propuestas de cara a la temporada estival.

El acto oficial estuvo encabezado por la vicegobernadora Alicia Aluani, acompañada por el secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, el intendente de Federación, Ricardo Bravo, y el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Jorge Satto. En representación de la microrregión participaron el director de Gestión Turística de Gualeguaychú, Adrián Romero, y la directora de Turismo de Pueblo General Belgrano, María Luz Villagra. Durante la ceremonia se presentó la imagen y el video de la campaña de verano 2026/2027, bajo el lema “Entre Ríos, friendly por naturaleza”, y se realizó la fotografía oficial con representantes de las diez microrregiones.

En el espacio destinado a Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano se entregó folletería de los diversos caminos y atractivos de la zona. Sobre el escenario central se proyectó un video institucional que recorre las 23 localidades que integran la propuesta regional y sus atractivos turísticos, culturales y productivos. Durante la presentación también se invitó al público a conocer las celebraciones populares y los eventos de la zona, entre ellos la Fiesta Nacional del Carnaval del País, la Fiesta Provincial del Inmigrante Alemán y la Fiesta Provincial del Caballo.

El stand institucional tuvo un papel activo en la difusión turística. El equipo de Turismo brindó información al público interesado y compartió tanto los atractivos de Gualeguaychú como las alternativas de las localidades que integran el recorrido. También acompañó la actividad una prestadora local de astroturismo, “La chica del telescopio”, con su telescopio, acercando esta experiencia a quienes visitaron el espacio. Se compartieron, además, productos de elaboración local: alfajores de Carpa Azul, una tabla de embutidos y chacinados de Stop Fi-Hambre y vinos vinculados al Camino del Vino de Gualeguaychú.

La programación provincial incluyó el tráiler turístico del EMTURER, espacios de promoción de las microrregiones, degustaciones, gastronomía y música. También hubo intervenciones artísticas del Carnaval de Federación, la Embajada Cultural del Festival Nacional del Chamamé de Federal y el Carnaval de Concordia.

La presencia de Gualeguaychú permitió dar a conocer su oferta turística en un espacio de promoción compartido con otros destinos entrerrianos y presentar el recorrido regional como una alternativa para quienes buscan conocer las localidades del sur de la provincia.