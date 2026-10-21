Entre el jueves 22 y el domingo 25 de octubre, Gualeguaychú estará presente en la quinta edición de Expo Rodantear, una exposición dedicada al turismo itinerante que reunirá a empresas del sector, fabricantes de casas rodantes, viajeros y destinos turísticos de distintos puntos del país.

A través de la Dirección de Gestión Turística, el Gobierno de Gualeguaychú dará a conocer las alternativas que ofrece la ciudad para quienes eligen viajar en motorhome, casa rodante o vehículo particular. Durante las cuatro jornadas, el equipo brindará información sobre los atractivos locales y las actividades disponibles a lo largo del año. Además, se realizarán juegos y sorteos destinados a interactuar con los visitantes.

Uno de los ejes de la participación será la presentación de la próxima edición de Expo AutoCamping, prevista para el fin de semana largo de mayo de 2027 en los Galpones del Puerto de Gualeguaychú. El encuentro estará dirigido a aficionados al camping, propietarios de casas rodantes y viajeros interesados en esta modalidad de turismo.

La presencia en Expo Rodantear permitirá establecer contacto directo con un público vinculado al turismo itinerante, difundir las posibilidades que ofrece Gualeguaychú como destino y dar a conocer uno de los encuentros que integrarán la agenda turística local del próximo año.

La quinta edición de Expo Rodantear se desarrollará en el predio ubicado en Perú y Pedro Guareschi, en Tigre, provincia de Buenos Aires. La exposición podrá visitarse de jueves a sábado, de 12 a 20 h, y el domingo, de 10 a 18 h.