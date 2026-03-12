En el marco del Día Mundial de la Obesidad, el municipio de Gualeguaychú llevó adelante este jueves distintas actividades de promoción y prevención destinadas a concientizar sobre la importancia de los hábitos saludables.

La jornada principal se desarrolló en el Centro de Atención Primaria de la Salud San Francisco, donde equipos de salud ofrecieron controles médicos, evaluaciones nutricionales y entrega de material informativo.

Durante la actividad se realizaron evaluaciones antropométricas —peso, talla y perímetro de cintura—, controles de tensión arterial y el test Findrisk, una herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar diabetes. Además, los profesionales brindaron asesoramiento personalizado sobre alimentación saludable, actividad física y bienestar integral.

En simultáneo, se llevaron a cabo caminatas comunitarias en distintos centros de salud y espacios comunitarios de la ciudad. La iniciativa buscó promover la actividad física como una herramienta accesible para mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad.

Las actividades formaron parte de las acciones impulsadas por la Subsecretaría de Salud municipal en el marco de la campaña de concientización por esta fecha.