La actividad comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta aproximadamente las 15 horas. La sede del evento serán las instalaciones del Club Pescadores, espacio que recibirá a delegaciones, entrenadores y competidores de la región.

La fecha es organizada por el Club Regatas Gualeguaychú junto a la Asociación de Clubes de Remo de Entre Ríos. Participarán de la competencia el Club Regatas Uruguay, Club Regatas Concordia, Salto Rowing Club de Uruguay, Paraná Rowing Club, el Equipo de Remo de la Escuela de Oficiales de la Prefectura Naval Argentina y el Club Regatas Gualeguaychú.