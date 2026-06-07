En un hecho histórico para el deporte de la ciudad, Gualeguaychú recibirá el Campeonato Argentino de Juveniles en la rama femenina, que organiza la Confederación Argentina de Patinaje y el Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines.

Entre Ríos estará representados por los clubes locales Independiente y Central Entrerriano y Paraná Rowing; San Juan, la cuna de este deporte en el país, contará con la participación de Concepción Patín Club, Sindicato E.C., Valenciano y U. D. Bancaria; Mendoza –otra provincia con mucho desarrollo en este deporte- tendrá como participantes a Maipú Giol, Godoy Cruz, C.D. Impsa y Murialdo, la ciudad Buenos Aires contará con Huracán, Comunicaciones, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield, mientras que Provincia de Buenos Aires completará el cupo con Municipalidad Ensenada.

Los 16 equipos se dividirán en cuatro zonas de cuatro clubes cada uno, enfrentándose todos contra todos durante la primera fase que, se llevará a cabo de lunes a miércoles. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán a la Copa de Oro (zona campeonato), mientras que los terceros y cuartos recaerán en la Copa de Plata (reclasificación), que se jugarán en formato playoffs.

Independiente, dirigido por Mariano Bohl, se ganó el derecho de ser organizador este año, por haberse consagrado campeón de la edición 2025 en San Juan: en aquella ocasión, el conjunto rojo derrotó en la final a Concepción Patín Club y logró su segundo título nacional en la disciplina, ya que se había quedado con el título de Cadetes en 2023, también celebrado en la capital sanjuanina.

Los encargados de abrir la competencia serán Argentinos Juniors e Impsa de Mendoza, desde las 11. Más tarde, a las 20.30 y antes del debut de Independiente -que jugará todos sus partidos en el último turno de cada jornada-, se llevará a cabo el acto inaugural, con la presencia de dirigentes de la Confederación Argentina de Patinaje, de la Federación Entrerriana y autoridades municipales, entre ellas el intendente Mauricio Davico.

Las entradas generales tendrán un costo de 4.000 pesos durante las jornadas de lunes, martes y miércoles, mientras que de jueves a sábado el valor será de 4.500. Menores de 10 años y jubilados ingresarán sin cargo.

Fase clasificatoria

Zona A

Concepción P.C. (SJ)

Paraná Rowing

Maipú Giol (MZ)

Huracán (BA)

Zona B

Comunicaciones (BA)

Sindicato E.C. (SJ)

Godoy Cruz (MZ)

Central Entrerriano

Zona C

Independiente

Valenciano (SJ)

Argentinos Juniors (BA)

Impsa (MZ)

Zona D

Murialdo (MZ)

Munic. Ensenada (PBA)

U. D. Bancaria (SJ)

Vélez Sarsfield

Partidos – Jornada 1

11.00 Argentinos Jrs. vs. Impsa

12.20 Murialdo vs. Munic. Ensenada

13.40 Maipú Giol vs. Concepción P.C.

15.00 Comunicaciones vs. Sindicato E.C.

16.20 U. D. Bancaria vs. Vélez Sarsfield

17.40 Huracán vs. Paraná Rowing

19.00 Godoy Cruz vs. Central Entrerriano

20.30 Acto inaugural

21.30 Independiente vs. Valenciano