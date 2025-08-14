Tendrá lugar el 26 de agosto en la Plaza “Toto Irigoyen” del Barrio La Cuchilla. Entre Ríos con Vos” es una iniciativa del Gobierno provincial que acerca programas y servicios del Estado a cada localidad entrerriana. A través de este programa, diferentes áreas del gobierno se instalan en un mismo espacio para atender personalmente a la comunidad, ofrecer trámites, talleres y actividades culturales abiertas para toda la familia.

Durante el encuentro, las partes coordinaron detalles logísticos y operativos necesarios para que el operativo del 26 de agosto se realice con fluidez y efectividad.

"Recibir en Gualeguaychú al dispositivo “Entre Ríos con Vos” es una oportunidad importante para acercar servicios, asesoramiento y soluciones concretas a nuestros vecinos. El programa es una herramienta que nos permite agilizar gestiones y garantizar que cada ciudadano tenga acceso a los tramites de manera simple y directa", aseguró el secretario de Desarrollo Humano municipal. Y continuó: “Este tipo de iniciativas fortalecen el vínculo entre el Estado provincial, el Estado municipal y la comunidad. Trabajar juntos en territorio es el camino para resolver problemas, acompañar a quienes más lo necesitan y construir una ciudad con más oportunidades”

A su vez, los funcionarios trabajaron sobre la posibilidad de extender la convocatoria a los distintos niveles educativos de la ciudad, para que los niños y jóvenes puedan acceder a cada una de las propuestas. En ese marco, Leandro Jacobi, Director General de Relaciones Institucionales del gobierno de Entre Ríos, remarcó la importancia del acompañamiento de niños y jóvenes durante la jornada. “Es muy importante que podamos articular acciones con todos los actores de la sociedad para acercar estas propuestas a la comunidad” afirmó el funcionario provincial.