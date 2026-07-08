El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza que ratifica el Convenio Específico de Reciprocidad firmado con la Municipalidad de Pueblo General Belgrano. Este acuerdo interjurisdiccional, enmarcado en la Ley Provincial n.º 10.311 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), establece un esquema de colaboración que genera sustanciales beneficios operativos y económicos para Gualeguaychú.

“El principal impacto económico para la ciudad radica en un ahorro estimado en 113.200.000 pesos anuales”, aseguraron desde el Municipio de Gualeguaychú.

Hasta el momento, el municipio absorbía ese costo operativo para el mantenimiento del camino a Ñandubaysal, lo que incluía un recorrido diario de 25 kilómetros para la recolección de residuos, además del corte de pasto en banquinas y el servicio de alumbrado público; la recolección de residuos en el Camino de la Costa y de poda en el Parque Unzué. Con la puesta en vigencia del convenio, Pueblo General Belgrano asumirá la totalidad de estas tareas en dicha zona y cubrirá los costos de logística y transporte, asegurando el servicio sin generar gastos adicionales a la administración local.

“Además del beneficio financiero, la medida optimiza los tiempos de las cuadrillas locales. El equipamiento y el personal afectado a ese sector quedarán liberados para reordenar los servicios públicos y responder con mayor velocidad a la demanda diaria en los diferentes barrios de Gualeguaychú”, argumentaron.

A cambio del trabajo operativo, el Ecoparque Gualeguaychú recibirá una fracción de los residuos sólidos urbanos de la vecina localidad, los cuales serán previamente clasificados en origen bajo parámetros técnicos idénticos a los locales. Los informes de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria confirmaron que el Ecoparque se encuentra en condiciones para recibir este volumen, el cual representa un promedio de solo un camión diario (equivalente a una fracción de rechazo de 437 kilogramos por día) sin generar sobrecargas en el módulo de disposición final. En este sentido, vale recordar que la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, ya inició los trabajos para habilitar una nueva celda de disposición final que garantice el correcto funcionamiento del espacio.

Asimismo, el convenio resuelve la gestión de los descartes verdes de Gualeguaychú, ya que Pueblo General Belgrano recibirá en un predio de 5 hectáreas de su propiedad los residuos de poda que el municipio local genera en el Parque Unzué y en el Camino de la Costa. El acuerdo prevé un plazo de vigencia de cinco años a partir de su ratificación legislativa, estableciendo un modelo regional centrado en la responsabilidad ambiental y la eficiencia del gasto público.