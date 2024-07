Rige un alerta frío extremo para gran parte de Entre Ríos, que tuvo temperaturas muy bajas este martes, el día más helado de la semana. La ciudad de Gualeguaychú fue una de las más afectadas por la ola polar y tuvo -7,6° C.

Así lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional, que detectó los puntos del país en los que más frío hubo. En ese sentido, Gualeguaychú compartió el segundo lugar con Villa Reynolds, en San Luis, ciudades que sólo fueron superadas por El Calafate, Santa Cruz, que tuvo -8° C.

En Paraná, se registró -1,7° C y en Concordia 0,7° C, aunque en la “Capital del citrus” la sensación térmica alcanzó los -2,6° C.