Al menos 97 conductores alcoholizados fueron detectados durante la Nochebuena en operativos simultáneos realizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en distintos puntos del país. Los resultados de los controles arrojaron altos niveles de alcohol en sangre, como un automovilista de Caucete, San Juan, que manejaba con 1,83 gramos por litro, en Gualeguaychú que el conductor alcanzó 1,66 g/l.

Los operativos fueron llevados a cabo durante la noche del 24 de diciembre por agentes del organismo, quienes se desplegaron en rutas nacionales y accesos estratégicos, cubriendo 39 puntos clave del territorio nacional. Estos fueron seleccionados a partir de un análisis de los corredores viales con mayor flujo de tránsito y antecedentes de incidentes graves.

Según informaron desde ANSV, en total fueron controlados 5.220 vehículos. Por infracciones a la ley de tránsito, se labraron 163 actas y se retuvieron 102 licencias de conducir. En todos los casos de alcoholemia positiva, los conductores fueron apartados de la circulación, como parte de un protocolo que busca reducir la cantidad de siniestros viales durante celebraciones y traslados masivos. “Estas acciones se enmarcan en las estrategias de fiscalización y prevención para disminuir los accidentes de tránsito en fechas de alto movimiento vehicular”, señalaron las autoridades.

En su reporte, la agencia detalló otros casos con valores elevados de alcohol en sangre, además del registrado en San Juan. En Gualeguaychú, Entre Ríos, un conductor alcanzó 1,66 g/l; en Wanda, Misiones, se detectó un valor de 1,57 g/l; en Bariloche, Río Negro, otro conductor arrojó 1,49 g/l; y en Las Grutas, Río Negro, se verificó un caso de 1,47 g/l. Estas cifras reflejan la persistencia de comportamientos de riesgo asociados al consumo de alcohol al volante, a pesar de las campañas de prevención y la presencia reforzada de controles durante la temporada de verano. Desde la ANSV indicaron que los valores hallados superan ampliamente los límites permitidos y representan un peligro significativo para la seguridad vial.

“La detección temprana de conductores en infracción permite intervenir antes de la ocurrencia de siniestros graves”, señaló la entidad en su informe oficial. Asimismo, subrayaron que la fiscalización de alcoholemia constituye una herramienta esencial dentro de su estrategia para reducir la siniestralidad y proteger a automovilistas, motociclistas, peatones y ciclistas. La retención de licencias y el retiro preventivo de los infractores forman parte del protocolo vigente durante operativos masivos, y se aplican de manera inmediata para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.

Durante la jornada del 25 de diciembre, los operativos continuarán en distintos puntos del país, y el cronograma incluye nuevos despliegues para la noche de Año Nuevo. Los controles se mantendrán a lo largo de la temporada estival en rutas, autopistas y accesos a los principales centros turísticos de Argentina para anticipar escenarios de riesgo y reforzar la presencia estatal en los corredores de mayor circulación.

La autoridad vial recordó que la tolerancia al alcohol al volante es cero y que la seguridad en la vía pública constituye una prioridad durante las celebraciones.