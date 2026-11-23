Gualeguaychú cerró el tercer fin de semana de noviembre con un 69 % de ocupación de las plazas habilitadas, según los datos relevados por el Observatorio de Turismo. La ciudad recibió a visitantes de diferentes puntos del país y del exterior, en coincidencia con una amplia programación de eventos que reunió a vecinos y turistas en espacios públicos y privados.

La actividad se extendió por distintos sectores de la ciudad, con encuentros gastronómicos, competencias deportivas, espectáculos musicales y propuestas culturales. Los Galpones del Puerto, el Corsódromo, la Costanera y el Parque del Sol estuvieron entre los principales escenarios de una agenda que convocó a públicos de diferentes edades e intereses.

La gastronomía reunió a más de 1.700 personas

La tercera edición de Expo Chef, realizada en los Galpones del Puerto, convocó a 1.540 personas durante dos jornadas. Diez chefs reconocidos participaron de una programación que incluyó preparaciones en vivo, clases magistrales, demostraciones y degustaciones. El patio de fuegos, los food trucks, los emprendedores y los puestos de productos regionales completaron la propuesta gastronómica.

En La Pradera se desarrolló la tercera edición de la Feria del Vino, que reunió a 250 personas. El encuentro presentó más de 60 etiquetas de más de 20 bodegas e incluyó degustaciones, un menú de tres pasos, una actividad posterior a la feria y una copa de regalo para los asistentes.

Batuque reunió a 25 delegaciones en el Corsódromo

El Corsódromo José Luis Gestro recibió la cuarta edición del Encuentro Batuque, que convocó a 1.200 personas y 25 delegaciones. La programación se distribuyó en dos jornadas, una dedicada a las batucadas y otra a las baterías, con más de 1.000 tambores en cada una.

El encuentro incluyó competencias, presentaciones coreográficas y música en vivo, con la participación de pasistas, malandros, destaques, ballets de batucada y alas de pasistas. También se desarrollaron talleres de samba con más de 100 participantes, actividades de percusión, una clase magistral de maquillaje y el segmento “Gran Batuque: Hacemos ruido juntos”.

Las competencias contemplaron reconocimientos para agrupaciones y distintas categorías individuales. En batucadas se premió a la agrupación, pasista femenina, pasista masculino, ballet de batucada, destaque y bastonera. En baterías se distinguió a batería, reina de batería, pasista masculino, ala de pasistas, malandro y destaque.

Entre los participantes y espectadores hubo representantes de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y distintas localidades entrerrianas, como Nogoyá, Victoria, Strobel y Galarza. También se sumaron representantes de Montevideo, Uruguay, y Río de Janeiro, Brasil, a la rueda de samba.

Según los organizadores, la asistencia de público general triplicó la registrada en la edición anterior. A pesar de las lluvias durante la primera jornada, el ingreso de espectadores continuó y la segunda se desarrolló con condiciones climáticas favorables.

El Motoencuentro y GualeJazz ampliaron la propuesta musical y recreativa

El balneario municipal Parque del Sol fue sede del Motoencuentro, que reunió alrededor de 600 personas y 200 motocicletas. La programación incluyó exhibiciones, bandas en vivo, juegos, sorteos, propuestas gastronómicas y una feria de artesanos. La llegada de motociclistas de otras localidades también se reflejó en el camping municipal, donde se instalaron más de 100 carpas.

Por su parte, GualeJazz convocó a más de 150 espectadores durante tres noches en Cubata Bar. El encuentro contó con músicos locales, regionales e internacionales y una programación que recorrió el jazz tradicional y contemporáneo, el swing, el ska, las fusiones musicales y las sesiones de improvisación.

Megarun convocó a corredores de Argentina y Uruguay

La cuarta edición de Megarun, la única carrera nocturna de Gualeguaychú, registró más de 450 inscriptos en las distancias de 5 y 10 kilómetros. Participaron corredores de la ciudad, Uruguay, Buenos Aires, Rosario y localidades entrerrianas como Concepción del Uruguay, Gualeguay, Urdinarrain y Larroque.

El intendente Mauricio Davico y el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, también participaron de la carrera.

La competencia también contó con una Fan Zone instalada en la explanada de la Costanera, que reunió a más de 1.600 personas. El espacio ofreció stands, pantalla gigante, música en vivo, sectores familiares y propuestas gastronómicas.

En ambas distancias se premiaron las categorías general masculina, general femenina y personas con discapacidad.

La agenda incluyó actividades culturales y encuentros sociales

La cuarta Marcha del Orgullo de Gualeguaychú y tercera convocatoria provincial de Entre Ríos reunió a más de 200 personas. La movilización recorrió la Costanera hasta los Galpones del Puerto, donde se realizó la lectura de la proclama, acompañada por intervenciones artísticas y música.

La actividad fue declarada de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante y contó con participantes de distintas localidades entrerrianas.

En el Mercado Munilla, el Mercado de Libros reunió a librerías, bibliotecas, autores y lectores. La propuesta incluyó compra, venta e intercambio de libros nuevos y usados, junto con lecturas, narraciones y actividades relacionadas con la literatura.

La realización simultánea de estos encuentros permitió que la actividad se extendiera por distintos puntos de Gualeguaychú, con propuestas impulsadas por organizadores públicos y privados. La convocatoria de participantes de otras provincias y países, junto con el nivel de ocupación registrado, completó un fin de semana de importante movimiento turístico para la ciudad.