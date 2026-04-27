El Gobierno de Gualeguaychú realizará un acto en homenaje a los héroes del Crucero ARA General Belgrano, en el marco de las acciones de memoria y reconocimiento a quienes participaron en la Guerra de Malvinas. La actividad es impulsada por el Área de Malvinas y contará con la presencia de autoridades, veteranos y familiares.

El encuentro se llevará a cabo el 4 de mayo a las 15:30 en la Plaza Sargento Dimotta, un espacio significativo para la comunidad donde se desarrollará la ceremonia central. La convocatoria está abierta a vecinos que deseen acompañar este momento de reflexión y reconocimiento colectivo.

Durante el acto se entregará el Decreto N.º 12.386, mediante el cual se declara Ciudadanos Ilustres a los Veteranos de Guerra y a los Héroes Caídos de Gualeguaychú, como forma de reconocimiento institucional a su compromiso y a la defensa de la soberanía nacional.

La iniciativa busca sostener la memoria y promover el reconocimiento social en torno a uno de los episodios más significativos de la historia reciente argentina. En este marco, el homenaje al Crucero ARA General Belgrano adquiere un valor simbólico profundo al recordar a quienes dieron su vida en el conflicto.

La jornada también se plantea como un espacio de encuentro entre generaciones, orientado a reflexionar sobre el legado de los veteranos y la importancia de transmitir estos valores.

A través de este tipo de acciones, el Gobierno de Gualeguaychú reafirma su compromiso con la memoria, la verdad y la soberanía, mediante políticas públicas que reconocen y visibilizan la historia de quienes defendieron al país.