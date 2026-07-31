La escena del freestyle tendrá el 8 de agosto una cita histórica en Gualeguaychú. La ciudad será sede de la única plaza clasificatoria de la Argentina que otorgará un lugar para competir en el Torneo de Plazas de Red Bull en Perú, una instancia internacional que puede abrir las puertas hacia la prestigiosa Red Bull Internacional.

La clasificación se desarrollará el sábado en Los Obeliscos de la Costanera, en el marco de una nueva edición de Entre Freestyle, el evento que desde hace cuatro años organiza la competencia en la ciudad y que fue elegido por Red Bull para entregar el único cupo del país.

Pitu Abraham, organizador de Entre Freestyle, manifestó a Ahora ElDía que la oportunidad representa un reconocimiento al trabajo sostenido del equipo. "Tener este cupo en nuestra ciudad es un logro tanto para nosotros como para la provincia, que hace años que no albergaba una fecha de tal magnitud e importancia. Sentimos que es una recompensa de todo lo que ha logrado 'la Entre' en estos cuatro años sin parar, nunca dejando de confiar en lo que hacemos y en el poder que tiene la palabra, para hoy en día disponer estas oportunidades".

El organizador también remarcó el impacto que tendrá para los competidores locales y para quienes llegarán desde distintos puntos del país. "A nosotros como equipo de trabajo nos llena de orgullo que los competidores de la ciudad y alrededores tengan una oportunidad tan cerca, sabiendo lo difícil que es viajar a otro lugar hoy en día para competir por este tipo de cosas. Al mismo tiempo, nos entusiasma recibir a competidores de todo el país y albergarlos en esta familia hermosa que se ha ido construyendo".

Quien se consagre ganador representará a la Argentina en Perú y buscará un lugar en la Red Bull Internacional, la competencia más importante del circuito mundial de freestyle. "Pensar que el ganador de este sábado se va a representar a Argentina a Perú, a competir en una internacional por un lugar en Red Bull Internacional, que es un evento que ha cambiado más de una vida. Entonces es una carga emocional muy grande, toque a quien le toque", expresó Abraham.

Para esta edición se espera la participación de más de 100 competidores provenientes de distintos puntos del país y una convocatoria que supere las 450 personas que asistieron a la última fecha entre inscriptos y público.

El evento contará con un jurado de primer nivel integrado por Sergio, de Venezuela, quien además brindará un show previo a las batallas; Sophia, de La Plata; Mecha, de Córdoba, ambos clasificados a la Red Bull Nacional; y Gabino, de Rosario, junto a Maxi Rodríguez, de Buenos Aires, considerados entre los jueces con mayor reconocimiento dentro del circuito.

La participación será completamente gratuita, tanto para quienes deseen competir como para el público. Las inscripciones estarán abiertas de 13.30 a 15, mientras que a las 15.30 comenzarán las clasificatorias. De esa instancia surgirán los 32 mejores freestylers, que disputarán las batallas para definir al ganador del único cupo argentino rumbo al Torneo de Plazas de Red Bull en Perú.

Por último, Abraham valoró el crecimiento que tuvo la disciplina en Gualeguaychú durante los últimos años y destacó el clima que caracteriza a Entre Freestyle. "En la ciudad se ha evolucionado muchísimo con la magnitud de gente, sobre todo las juventudes. Siempre aspiramos a más y a que esta multitud que se va acercando entienda el motivo del lugar, que es el respeto por la otra persona y escuchar a los competidores. Como decimos siempre: 'Entre Ríos, la familia'".