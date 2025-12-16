LE ROBARON PLATA, CELULARES, LA CARTERA Y UNA BICI
Gualeguaychú: Se despertó, bajó a la planta baja y se encontró con toda la casa revuelta
Un hecho de hurto es investigado por personal policial tras un episodio ocurrido en horas de la mañana de este martes en una vivienda ubicada sobre calle Churruarín al 400, en la ciudad.
De acuerdo a la información oficial, alrededor de las siete de la mañana, efectivos policiales tomaron intervención luego de que una vecina alertara sobre el desorden y la faltante de varios elementos en el interior de su domicilio. La mujer manifestó que cerca de las 6.15 horas, al levantarse para iniciar sus tareas diarias y descender a la planta baja, advirtió que varios cajones de los muebles se encontraban abiertos y revueltos.
Tras recorrer la vivienda, constató la sustracción de una suma aproximada de 650.000 pesos en billetes de distintos valores, 40 dólares, dos teléfonos celulares y una cartera que se encontraba apoyada sobre una mesa. Además, al revisar el sector del patio, notó la faltante de una bicicleta tipo mountain bike, rodado 29.
A partir de las averiguaciones realizadas y del análisis de registros fílmicos, el personal policial logró identificar a un hombre de 43 años como presunto autor del hecho, quien estaría vinculado a otros delitos de similares características registrados en la zona.
Las actuaciones fueron elevadas a la Fiscalía interviniente, quedando la causa a la espera de las medidas judiciales correspondientes que permitan avanzar con la detención del sospechoso.