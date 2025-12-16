De acuerdo a la información oficial, alrededor de las siete de la mañana, efectivos policiales tomaron intervención luego de que una vecina alertara sobre el desorden y la faltante de varios elementos en el interior de su domicilio. La mujer manifestó que cerca de las 6.15 horas, al levantarse para iniciar sus tareas diarias y descender a la planta baja, advirtió que varios cajones de los muebles se encontraban abiertos y revueltos.

Tras recorrer la vivienda, constató la sustracción de una suma aproximada de 650.000 pesos en billetes de distintos valores, 40 dólares, dos teléfonos celulares y una cartera que se encontraba apoyada sobre una mesa. Además, al revisar el sector del patio, notó la faltante de una bicicleta tipo mountain bike, rodado 29.

A partir de las averiguaciones realizadas y del análisis de registros fílmicos, el personal policial logró identificar a un hombre de 43 años como presunto autor del hecho, quien estaría vinculado a otros delitos de similares características registrados en la zona.

Las actuaciones fueron elevadas a la Fiscalía interviniente, quedando la causa a la espera de las medidas judiciales correspondientes que permitan avanzar con la detención del sospechoso.