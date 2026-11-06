La Red quedó conformada por representantes de Brasil, Uruguay, Honduras, México, Panamá, Bolivia, Perú y Argentina y de las diferentes manifestaciones carnavaleras de Colombia, llegadas desde Barranquilla, Pasto, Bogotá, Quibdó (Chocó), Riosucio y la misma ciudad de Cali, que cuenta con múltiples expresiones, como el emblemático “Carnaval de Cali Viejo”.

La invitación de la Secretaría de Cultura de Cali llegó a nuestra ciudad, y en representación se designó a la museóloga Natalia Derudi, por su perfil profesional y su trayectoria vinculada al estudio, la preservación y la difusión del patrimonio cultural local, quien además en el año 2025 ya había participado de un Conversatorio Afrolatinoamericano en conjunto con la Dirección de Patrimonio Inmaterial de dicha Alcaldía.

El Secretario de Cultura de la Alcaldía, Julián Eduardo Arteaga Aguilar, dio la bienvenida a los contingentes de representantes en un acto de apertura, destacando que “más allá del impacto que generó el terremoto en esa ciudad, sucedido el 10 de agosto, no era una opción suspender este encuentro y la conformación de la red. El Patrimonio Inmaterial también está en emergencia. El arte y la cultura son transformadores y crean cohesión social”, culminó.

El acuerdo firmado establece en sus considerandos que “las manifestaciones culturales asociadas a fiestas y carnavales constituyen expresiones vivas de identidad, memoria y tradición de los pueblos de las Américas, cuyo fortalecimiento, protección, promoción, difusión y salvaguardia resultan fundamentales para garantizar la continuidad de sus saberes, prácticas y significados culturales, así como su transmisión a las generaciones futuras”. A su vez, destaca que “resulta necesario promover un espacio de articulación y cooperación entre las manifestaciones festivas y carnavaleras de las Américas, orientado al intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial”, lo que se transforma en una de las líneas de trabajo fundamentales de la Red.

"Fueron jornadas muy enriquecedoras, con espacios de formación, debate e intercambio, que permitieron conocer y poner en valor las manifestaciones carnavaleras más representativas de cada una de las ciudades participantes. Fue una oportunidad para compartir experiencias, reconocer nuestras identidades y descubrir también los puntos de encuentro que nos unen a través del carnaval. La próxima instancia será la conformación de mesas de trabajo virtuales, donde se definirá una hoja de ruta con las acciones y proyectos que impulsará la Red. El desafío será transformar este primer encuentro en un espacio sostenido de cooperación, construcción colectiva y compromiso con la salvaguardia de nuestras manifestaciones carnavaleras y del patrimonio cultural inmaterial que representan", expresó la museóloga.

Desde la Dirección de Cultura del Gobierno de Gualeguaychú se destaca la importancia de esta incorporación, que permite proyectar el patrimonio carnavalero de Gualeguaychú en un ámbito de intercambio y cooperación internacional. Formar parte de esta Red representa una oportunidad para fortalecer los vínculos con otras manifestaciones culturales de América Latina, compartir experiencias y generar nuevas instancias de trabajo conjunto para la preservación, promoción y reconocimiento del carnaval como parte fundamental de nuestra identidad cultural.