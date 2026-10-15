La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), afiliados en la Facultad de Bromatología – UNER, convocó a la comunidad de Gualeguaychú a participar de la Quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo jueves 15 de octubre en distintos puntos del país.

En la ciudad, la movilización se realizará durante la tarde. La convocatoria contempla una concentración en la intersección de las calles 25 de Mayo y Perón y una marcha hacia Plaza San Martín, a partir de las 16.30 horas.

Desde AGDU señalaron que la protesta se enmarca en un conflicto que excede el reclamo salarial y cuestionaron al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La norma fue sancionada por el Congreso luego de que ambas cámaras insistieran con la mayoría de dos tercios frente al veto presidencial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo condicionó su aplicación mediante el Decreto 759/2025.

El gremio destacó que, el pasado 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick declaró la inconstitucionalidad de ese decreto y ordenó al Gobierno aplicar la ley.

La pérdida del poder adquisitivo

Uno de los principales ejes de la convocatoria es la recomposición de los salarios docentes y nodocentes. En su comunicado, AGDU citó datos incluidos en el Decreto 759/2025, según los cuales, entre diciembre de 2023 y julio de 2025, los salarios del personal universitario aumentaron un 128,49%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período llegó al 220,45%.

Para el sindicato, esas cifras oficiales reflejan el deterioro del poder adquisitivo y contradicen los argumentos del Gobierno sobre la evolución de los ingresos. En ese sentido, consideró insuficiente un incremento del 3% frente a la pérdida acumulada.

El reclamo también abarca el financiamiento de las universidades públicas, las becas estudiantiles, la infraestructura, la investigación y la extensión. Además, desde AGDU manifestaron su preocupación por el proyecto de Presupuesto 2027, al advertir sobre la diferencia entre los recursos previstos por el Gobierno y los que consideran necesarios para sostener el sistema universitario.

Los reclamos de la marcha

La Quinta Marcha Federal Universitaria tendrá entre sus principales demandas el cumplimiento efectivo de la Ley 27.795, la recuperación de los salarios, el fortalecimiento de las becas para garantizar el ingreso y la permanencia de estudiantes, y un presupuesto suficiente para las tareas de docencia, investigación y extensión.

También reclamará financiamiento adecuado para los hospitales universitarios y la defensa de “una universidad pública, gratuita, inclusiva, de calidad y federal”.

“Defender la Universidad Pública es defender una herramienta fundamental para el desarrollo científico, tecnológico, productivo, cultural y social de la Argentina”, sostuvieron desde AGDU.