Este jueves 4 de septiembre a las 21:15 horas, Gualeguaychú Cinema será el escenario de una experiencia única para los amantes del terror: el esperado estreno de El Conjuro 4, acompañado de una impactante puesta en escena con personajes en vivo que recorrerán los distintos espacios del cine.

“Con esta propuesta, Gualeguaychú Cinema reafirma su compromiso de brindar experiencias cinematográficas inmersivas. Desde el año pasado, el cine ha impulsado avant premieres y acciones especiales que transforman cada función en un evento inolvidable para el público local”,expresaron desde la gerencia.

En esta ocasión, la experiencia contará con la participación especial del grupo de actores de Teatro Rogelio Fuentes, quienes serán los encargados de dar vida a los escalofriantes personajes que acompañarán el estreno.

¿Qué podrán vivir los asistentes?

Una puesta en escena inmersiva que hará que la noche se convierta en una verdadera historia de terror con personajes en vivo para poner la piel de gallina.

Estreno exclusivo de El Conjuro 4, la nueva entrega de la saga que aterroriza al mundo (comprando entrada previamente para función de 22.15horas). Entradas ya disponibles: abierto tanto para socios Cinema Club como para el público en general.