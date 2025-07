La ciudad será sede del esperado Torneo Promocional de Ajedrez, un evento de inscripción libre que ha generado gran entusiasmo en la comunidad ajedrecística.

Con más de 120 preinscriptos hasta la fecha, la Federación Entrerriana de Ajedrez celebra un récord histórico de participación para sus eventos provinciales.

Este torneo no solo promete una emocionante competencia, sino que también es clasificatorio para el 1° Campeonato Argentino Escolar de Ajedrez 2025.

El valor de la inscripción es de $8000. Los interesados pueden acceder al formulario de inscripción y consultar el reglamento actualizado en el siguiente enlace: https://forms.gle/eVE3Y8SkdgNCSA6w5.

El torneo se desarrollará los días 5 y 6 de julio en el Club Atlético Independiente de Gualeguaychú. Las categorías de participación incluyen Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 20. Podrán participar todas las entidades que promuevan el ajedrez.