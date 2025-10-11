Este sábado por la noche Gualeguaychú se alista para disfrutar de un nuevo desfile de carrozas estudiantiles. El mismo comenzará a las 20.30 horas y se desarrollará en la mítica pasarela del Corsódromo.

La gran noticia este año, es la cantidad de participantes: se anotaron 29 cursos de distintos colegios, siendo la cifra más alta desde 2019. Así lo destacó quien está a cargo de la organización del evento, Soraya Sturtz, que en diálogo con Ahora ElDía valoró que “por lo menos desde que estoy en la comisión organizadora, es la mayor cantidad de carrozas que han participado, por suerte regresaron colegios que no estaban participando, así que estamos re contentos con eso”.

Las instituciones que participarán son: la Escuela Secundaria N°5 "Soldado Carlos Mosto", Instituto D-107 "Nuestra Señora de Guadalupe", Escuela Normal Superior "Olegario Víctor Andrade", E.E.T N° 2 "Pbro. José María Colombo", Instituto Secundario D-65 "PIO XII", Escuela Secundaria N°12 "Luis Clavarino", Instituto Luis María Bettendorff, Colegio Las Victorias, Escuela Secundaria N° 7 "Prof. Rosa Regazzi, Colegio Malvina Seguí de Clavarino D-9- La Salle, E.E.T N°3 "15 de Noviembre", E.E.T N°1 Alférez de Navio J.M.Sobral, Instituto Secundario D-243 "Prof. José M. Ruperto Gelós, Instituto D-125 "Sagrado Corazón”, Instituto Secundario D-220 "Juventud Unida", Escuela Secundaria N°8 "María América Barbosa", Instituto Agrotécnico, Instituto José María Bértora, y el Instituto Secundario D-236 "Sirio libanes".

Algunos colegios participan con más de una carroza. En total, serán 19 las que competirán en la categoría “libre”, y otras 10 en la categoría “primaveral”.

Durante esta semana, los gurises y gurisas estuvieron trabajando a contra-reloj para poder terminar las carrozas. Si bien vienen trabajando desde hace más de un mes, al igual que lo que ocurre en el Carnaval del País, siempre hay pormenores y retrasos que hacen que la adrenalina por culminar las carrozas a último momento se incremente notoriamente durante los últimos días previos a la gran noche.

Es así que muchos estudiantes incluso trabajaron hasta en horario escolar para poder concluir de la mejor manera, y ultimar la mayor cantidad de detalles posibles para la competencia.

En tiempos donde lo digital y efímero predomina, el espacio de las carrozas estudiantiles se ha vuelto cada vez más importante para entablar vínculos entre los adolescentes, donde la camaradería y el trabajo en equipo resulta fundamental para lograr el objetivo.

Más allá de la competencia en sí, ese reservorio de lo real y humano es el principal activo que se percibe en los Galpones del Puerto al observar a cientos de chicos y chicas mancomunados entre sí.

En cuanto a los preparativos para la noche del desfile, Sturtz comentó que “estamos tratando de ultimar los detalles para todo lo que tiene que ver con la logística del desfile, y siguiendo el servicio meteorológico más que nada, por la posibilidad de lluvia”.

En el caso de que haya precipitaciones al horario del desfile o cercano al mismo, desde la organización se comunicará la postergación del mismo para el día domingo a las 20 horas.

Por otro lado, si el tiempo acompaña, hoy el desfile empezará a las 20.30 horas. Acerca del circuito, en esta oportunidad el desfile será por adentro del Corsódromo, en la mítica pasarela del Carnaval del país.

En cuanto a los costos del armado de las carrozas, y a la inversión que realizaron los chicos, Sturtz no dio cifras, pero marcó que “en el año los costos fueron menores porque nosotros desde la asociación les facilitamos un montón de materiales a los chicos para evitar el gasto. El chasis, las luces, el sonido… tratamos de buscarles otras opciones para que no tengan que alquilar el sonido y las luces, mucho material reciclado, así que nos propusimos que los gastos sean menores a ediciones anteriores, ya que por parte de la asociación tratamos de abarcar lo más posible los gastos en aquellas cosas que son más caras”.

Finalmente, vale destacar que hasta la mañana de este sábado se pueden conseguir entradas anticipadas a $6.000 en los Galpones del Puerto. Sino, en puerta al momento del desfile en el Corsódromo tendrán un valor de $12.000.

De esta manera, tiempo mediante, está todo listo para que la ciudad y los turistas disfruten una vez más del Desfile de Carrozas Estudiantiles, una fiesta popular donde se aprecia el talento y el esfuerzo de cientos de gurises.