Organizado por Kuality, el Dance Day nace en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Danza (29 de abril), con el objetivo de acercar el arte a la comunidad y generar un espacio de encuentro para bailarines, artistas y familias.

El evento se desarrollará el 10 de mayo a las 15 horas en los Galpones del Puerto, con entrada libre y gratuita, y contará con la participación de numerosos grupos de danza de distintos estilos y edades: desde niños hasta adultos, abarcando disciplinas como jazz, urbano, folklore, tango, acrobacia aérea, acrobacia de piso y más.

Además de su propuesta artística, el Dance Day mantiene un fuerte compromiso social. En esta edición, el festival será a beneficio del Hogar de Cristo y la Asociación de Ayuda al Recién Nacido “Capullos”. Durante la jornada, el público podrá colaborar a través de donaciones voluntarias en urnas, transferencias directas y la entrega de alimentos no perecederos y pañales para prematuros.

A lo largo de la jornada habrá shows en vivo, demostraciones, intervenciones especiales y un formato dinámico que incluye tanto escenario principal como espacios alternativos, generando una experiencia integral para el público.

Desde su creación, el Dance Day se ha caracterizado por ser un evento inclusivo, abierto a toda la comunidad y realizado en espacios públicos, consolidándose como una propuesta cultural y solidaria de gran impacto en la ciudad.