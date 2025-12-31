CORTES DE LUZ
Gualeguaychú se quedó sin luz cerca de dos horas y aún hay algunas zonas que esperan la vuelta del servicio
Un "desenganche por baja frecuencia" de la línea de alta tensión de ENERSA que alimenta a la ciudad provocó un corte masivo a las 18.30 de este 31 de diciembre.
Según informó Enersa, el Sistema Interconectado se encuentra registrando episodios de interrupciones originadas en las redes de Alta Tensión operadas por Enersa, como consecuencia de los elevados niveles de demanda de energía.
Esta situación puede generar afectaciones en el sistema eléctrico de la ciudad, debido a eventuales fallas o restricciones de origen externo, ajenas a la operación local, especialmente durante los horarios de mayor consumo.
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar