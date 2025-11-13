El próximo viernes 14 de noviembre, de 19 a 00 h, Gualeguaychú será parte de una nueva edición de la Noche de los Museos Entrerrianos, una celebración que pone en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de la provincia. Durante la jornada, los espacios ofrecerán espectáculos, muestras, intervenciones teatrales y propuestas para disfrutar en familia.

La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, el Consejo Provincial de Cultura y la Municipalidad de Gualeguaychú, con la participación de museos públicos y privados de la ciudad.

A lo largo de la noche, los visitantes podrán recorrer los distintos espacios, participar de visitas guiadas, observar intervenciones actorales y disfrutar de muestras artísticas que combinan historia, memoria y expresión contemporánea.

Museos y actividades:



Museo Ferroviario “Enrique Aagaard”

Visitas guiadas con intervenciones actorales “Rieles de Memoria”. Relatos de un maquinista sobre la vida ferroviaria del siglo XX, a cargo del grupo Del Tren, con dramaturgia y dirección de Belén Barreto.

De 18 a 00 h. Entrada libre y gratuita.



Azotea de Lapalma

Muestra de indumentaria (1820–1970), recorrido teatral con Isabel Frutos y ambientación especial por los 190 años de historia de la casa.

De 19 a 00 h. Entrada libre y gratuita.



Museo Casa de Haedo

Visitas guiadas con intervenciones actorales a cargo de Sinergia Teatral, que visibilizan al museo como Sitio de Memoria Afro en el marco del Día de los Afroargentinos y la Cultura Afro.

De 19 a 00 h. Entrada libre y gratuita.



Museo de la Memoria Popular “Osvaldo Delmonte” – Casa “De Deken”

Proyección de fotografías históricas y recorrido con intervención actoral en la sala del frigorífico, para redescubrir la historia de Gualeguaychú.

De 19 a 00 h. Entrada libre y gratuita.



Museo del Carnaval

“La Corneta Murguera y su valor patrimonial”: visitas guiadas, construcción y ejecución de cornetas murgueras e intervenciones de murgas.

De 19 a 00 h. Entrada libre y gratuita.



Museo de la Cultura Rural

Recorrido libre, observación por telescopio con Mirrí Astroturismo, música en vivo con Dos Trovadores Dúo y venta de sándwiches de bondiola.

Sobral entre Bv. Daneri y Méndez Casariego (Chacra La Serena del Gualeyán).

De 19 a 00 h. Entrada libre y gratuita.



Museo Casa Natal de Fray Mocho

Visitas guiadas con intervención actoral y presentación de los recientes descubrimientos arqueológicos en el patio del museo.

De 19 a 00 h. Entrada libre y gratuita.



Museo Arqueológico “Manuel Almeida”

Experiencia en el laboratorio.

De 20 a 23 h. Entrada: $4000.



El Gobierno de Gualeguaychú invita a vecinos y visitantes a participar de esta propuesta cultural que convierte a la ciudad en un gran museo abierto, donde la historia, la memoria y el arte se encuentran bajo las estrellas. Una oportunidad para descubrir y disfrutar el valioso patrimonio local desde una mirada renovada y participativa.