La actividad en Gualeguaychú será coordinada por amigos Astroaficionados de Gualeguaychú junto a La Chica del Telescopio, quienes instalarán telescopios y compartirán relatos e información para que grandes y chicos puedan descubrir los secretos de la Luna.

La propuesta es libre y gratuita, abierta a toda la comunidad, y se enmarca dentro de las celebraciones mundiales de la Semana del Espacio, que cada año rinde homenaje a la exploración y la ciencia del cosmos.

En su resolución 54/68 , de fecha 6 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU declaró "Semana Mundial del Espacio" la semana comprendida entre el 4 y el 10 de octubre, para celebrar cada año a escala internacional las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales a la mejora de la condición humana.

El objetivo es forjar la fuerza laboral del mañana inspirando a los estudiantes, mostrar el explícito apoyo de la opinión pública al programa espacial, educar al público sobre las actividades espaciales y fomentar la cooperación internacional en la divulgación y la educación sobre el espacio.