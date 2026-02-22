Gualeguaychú fue sede de una activación itinerante que desde principios de enero recorre distintos puntos del país con el objetivo de acercar el espíritu de los Juegos Suramericanos a la comunidad. La iniciativa ya pasó por localidades de la costa atlántica y la provincia de Córdoba, y continuará su recorrido por nuevas ciudades en las próximas semanas.

Desde la Dirección de Deportes destacaron el valor de estas propuestas para el desarrollo social: “El deporte es una herramienta fundamental para la formación, la integración y la construcción de valores. Desde el Gobierno municipal acompañamos estas iniciativas porque entendemos que las disciplinas deportivas cumplen un rol clave en la vida cotidiana y en el crecimiento de nuestra comunidad”.

Cada posta propone juegos, desafíos y estaciones deportivas que permiten conocer de cerca las disciplinas y fomentar la participación. La actividad busca generar un vínculo directo entre la comunidad y uno de los eventos más importantes del calendario deportivo sudamericano que son los XIII Juegos Suramericanos de 2026 en Argentina que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre, reuniendo a más de 4.000 atletas de 15 países en 57 disciplinas.

La propuesta se desarrolla a través de tres intervenciones de cuatro horas cada una, con espacios de participación libre y actividades pensadas para todas las edades. Durante las jornadas se promocionan distintas disciplinas que formarán parte del programa deportivo, entre ellas fútbol, balonmano, básquet, vela, natación, atletismo, aguas abiertas, bádminton, bochas, bowling, boxeo, canotaje de velocidad, ciclismo BMX Freestyle y Race, clavados, esports, escalada, esgrima, gimnasia artística, golf, hockey sobre césped, judo, entre otras.

La llegada de esta activación posiciona a Gualeguaychú dentro del recorrido promocional del evento y refuerza el compromiso local con el deporte como política pública y espacio de encuentro.