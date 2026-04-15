La actividad se llevará a cabo el sábado 25 de abril, de 11 a 17 horas, en el Polideportivo Norte, y contará con la participación de Los Toros, equipo local de fútbol en silla de ruedas, junto a equipos invitados provenientes de distintas localidades, en un encuentro que combina competencia, integración y trabajo en equipo.

El Powerchair es una disciplina adaptada que permite a personas con movilidad reducida practicar fútbol mediante el uso de sillas de ruedas motorizadas, favoreciendo el desarrollo físico, la autonomía y la participación activa en el ámbito deportivo.

La jornada se presenta como una oportunidad para visibilizar el deporte adaptado y fortalecer espacios inclusivos, donde el juego y la competencia se convierten en herramientas para la construcción de una comunidad más igualitaria y accesible.