Gualeguaychú recibirá a los Torneos Provinciales de Clubes de Futsal de Primera División, tanto en la rama masculina como femenina.

Un total de 14 equipos se dará cita en la ciudad para disputar el certamen más importante de fútbol sala entrerriano de la presente temporada.

Ocho de ellos serán parte de la competencia masculina, en tanto que otros seis lo harán en el certamen femenino.

En esta temporada, habrá representantes de tres ligas en las que se practica esta disciplina: La Paz, Santa Elena y la anfitriona Gualeguaychú.

Defensores del Sur de Gualeguaychú y el Sindicato de Empleados de Comercio de La Paz tendrán representantes en las dos ramas, en tanto que Deportivo Gualeguaychú, La Vencedora de la misma ciudad, GIF de Victoria, y Malvinas de La Paz completarán los cupos femeninos y Camioneros, Sarmiento, estos dos equipos locales, Comercio, Malvinas, ambos de La Paz, Santa Marta y Camba Cuá, de Santa Elena, serán los restantes equipos en el masculino.

En ambos certámenes, la fase clasificatoria está compuesta por dos zonas, desde las cuales accederán a semifinales los dos primeros equipos de cada una de ellas.

La conformación de las mismas, tanto en masculino como en femenino es la siguiente:

Masculino

Zona A: Camioneros – Camba Cuá – Malvinas – S. E. C.

Zona B: Sarmiento – Defensores del Sur – Santa Marta – Comercio

Femenino

Zona A: Deportivo Gualeguaychú – La Vencedora – S. E. C.

Zona B: Defensores del Sur – Malvinas – G. I. F.

Con información de la Federación Entrerriana de Fútbol