Gualeguaychú será sede de la Jornada “Capacidades locales para la Transformación Digital de las cadenas productivas”, una propuesta provincial dirigida a industrias y empresas proveedoras de servicios de la Economía del Conocimiento. La actividad se realizará el lunes 8 de junio, de 11 a 13 horas, en el Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas”, con inscripción previa a través del siguiente formulario https://forms.gle/4sJQbTpepxNihZVG6.

La jornada forma parte de los programas de incentivo para la inversión y la transformación digital que impulsa el Gobierno de Entre Ríos, con el acompañamiento del Gobierno de Gualeguaychú, Codegu Agencia de Desarrollo Gualeguaychú y la Mesa de Economía del Conocimiento local.

Durante el encuentro, los participantes podrán conocer herramientas, programas y líneas de acompañamiento orientadas a promover la digitalización de procesos productivos, la incorporación de soluciones tecnológicas y el fortalecimiento de capacidades locales vinculadas a la Industria 4.0.

La propuesta también permitirá acercar experiencias, casos de aplicación y espacios de vinculación con expertos tecnológicos locales, con el objetivo de facilitar el acceso de las empresas a instrumentos que contribuyan a mejorar su competitividad y avanzar en procesos de innovación.

Entre los programas que se presentarán se encuentran KIT 4.0, RINI y Repec, además de beneficios municipales vinculados al desarrollo productivo y tecnológico.