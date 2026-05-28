El próximo 2 de junio se realizará la Primera Jornada de Fortalecimiento del Enoturismo en Gualeguaychú. El encuentro tendrá lugar en el Centro de Convenciones "Malvinas Argentinas", de 8 a 13 horas, y estará a cargo de Matías Miguel Tévez, Licenciado en Turismo y especialista en enoturismo, turismo rural y desarrollo territorial sostenible. El temario se organizará en cuatro módulos claves que abordarán los desafíos y las tendencias actuales del sector.

Durante la capacitación, se trabajará en la construcción de propuestas con una fuerte identidad local, integrando el vino con la gastronomía, la naturaleza, la cultura y la producción de nuestra región. Asimismo, se brindarán herramientas para el diseño de experiencias en viñedos, el fortalecimiento del trabajo asociativo y la implementación de estrategias de promoción efectivas.

Uno de los ejes centrales de la jornada será el taller participativo de cierre. Esta dinámica de trabajo grupal está diseñada especialmente para promover el intercambio directo entre los distintos actores de la comunidad. A través de este espacio, se buscará reconocer las fortalezas del territorio, detectar oportunidades de articulación, proyectar experiencias innovadoras y definir acciones concretas para la región.

A lo largo de la actividad, los participantes resolverán consignas orientadas a identificar los rasgos que distinguen a Gualeguaychú como destino, evaluar qué iniciativas pueden impulsarse a corto plazo y determinar qué actores deben integrarse para consolidar una propuesta sostenible en el tiempo.