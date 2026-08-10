Gualeguaychú albergará las instancias definitorias provinciales de los Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles 2026. Durante la segunda mitad de septiembre, la ciudad será el punto de encuentro para jóvenes atletas de Entre Ríos que buscarán su lugar en la instancia nacional.

Las competencias locales se disputarán el jueves 24 y viernes 25 de septiembre. Durante ambas jornadas, las delegaciones medirán su desempeño en básquet 3x3 (femenino y masculino), vóley (femenino y masculino) y vóley playa (femenino y masculino). La categoría Sub-14 reunirá a competidores de vóley y vóley playa nacidos entre 2012 y 2014, mientras que en básquet 3x3 participarán jóvenes de las clases 2012 y 2013.

El trayecto hacia esta etapa incluyó etapas locales en junio, departamentales en julio y zonales durante agosto. En el mapa de sedes provinciales, la actividad iniciará en Concordia el 17 y 18 de septiembre con atletismo, natación y hockey; continuará en Gualeguaychú y se trasladará a Concepción del Uruguay del 30 de septiembre al 2 de octubre para el deporte adaptado. En tanto, La Paz recibirá a los adultos mayores a mediados de octubre.

Los equipos que obtengan el triunfo en la instancia gualeguaychense asegurarán su pase a la Final Nacional, que se desarrollará del 2 al 7 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata.