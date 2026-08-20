La ciudad albergará el XI Encuentro de la Red Argentina de Promotores Voluntarios de Sangre y Médula Ósea. La actividad está dirigida a docentes, estudiantes de nivel secundario y universitario, equipos de salud y a la comunidad en general.

El evento, a concretarse el viernes 11 de septiembre en el Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas” /Estrada 1080), contará con las exposiciones de María Susana Pisarello, directora de Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación, y Silvina Kuperman, coordinadora de los Bancos Asistenciales del Hospital Garrahan.

Detalles de la jornada

- Colecta de sangre y registro de médula ósea: se llevará a cabo de 8 a 12 horas. Para el registro de potenciales donantes de médula se utilizará la técnica de hisopado.

- Organización: a cargo de la ONG Donar en Vida, con la colaboración del Banco de Sangre local, el Hospital Bicentenario, el Incucai y el Gobierno de Gualeguaychú.

- Inscripciones: La asistencia requiere registro previo a través del formulario digital habilitado https://forms.gle/i1R397nNptrWDjS57