Desde el Área de Género, Diversidad y Protección de Personas Vulnerables del Municipio lanzaron una invitación a la comunidad a participar de la Jornada de Reflexión y Concientización “La Trata Existe”, un espacio de capacitación orientado a la prevención y al abordaje integral de esta problemática organizada junto al Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y testigos de la Trata y Tráfico de Personas.

“El encuentro busca brindar herramientas teóricas y prácticas para detectar, prevenir y actuar ante situaciones vinculadas a la trata de personas, un delito que atenta contra los derechos humanos fundamentales. La propuesta está dirigida a profesionales, estudiantes, integrantes de instituciones locales y vecinos interesados en la temática”, indicaron.

La convocatoria es para el miércoles 30 de septiembre, de 9 a 15 h, en el Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas”.

Según informaron las autoridades, quienes deseen asistir deben completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/hvS19oCi1zyLRjQx6.