El próximo viernes 16 de octubre, a partir de las 8:30, se llevará a cabo en Gualeguaychú el 2º Congreso de Comercio Exterior y Logística Internacional, bajo el lema “Claves Macroeconómicas, Geopolítica y Puertos Inteligentes”. El encuentro tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú “Malvinas Argentinas”, ubicado en José M. Estrada 1080, y fue declarado de Interés por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos y de Interés Municipal.

La propuesta es organizada por el Centro Regional Gualeguaychú de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), junto con la Cámara de Comercio Exterior de Gualeguaychú (Cacegu) y la Agencia de Desarrollo Gualeguaychú (Codegu), con el objetivo de fortalecer la articulación entre el ámbito académico, el sector productivo y los actores públicos vinculados al comercio exterior y la logística.

El Congreso propone generar un espacio de análisis y construcción colectiva frente a los escenarios que se proyectan hacia 2027, con especial atención a las transformaciones que atraviesa el comercio internacional. En ese marco, se abordará cómo la volatilidad económica, las tensiones geopolíticas y los avances tecnológicos están modificando las condiciones de competitividad y las dinámicas del comercio global, con impacto directo sobre las empresas y los territorios.

Entre los principales ejes se encuentra el escenario macroeconómico internacional, con análisis de políticas monetarias, flujos de inversión y comportamiento de los mercados; la geopolítica y el comercio global, con especial atención a la reconfiguración de rutas comerciales y nodos logísticos; y las perspectivas hacia 2027, orientadas a identificar desafíos y oportunidades para el comercio exterior regional.

Otro de los ejes centrales será el desarrollo de puertos inteligentes y la transformación de la logística, abordando procesos como la automatización, la trazabilidad y la sostenibilidad. La incorporación de tecnología será analizada como una herramienta para mejorar la eficiencia y responder a las nuevas exigencias del comercio internacional.

La jornada contará con la participación de destacados especialistas y referentes del ámbito académico, empresarial, financiero y profesional. Entre ellos estarán Aquiles Arus, director ejecutivo de Arús Comercio Exterior y presidente de Caceper; Diego Dumont, contador público y magíster en Economía Aplicada; Yanina Lojo, consultora en Comercio Internacional y Finanzas, especializada en macroeconomía y geopolítica; Fiorella Martin, encargada del Área de Comercio Exterior del Banco de la Nación Argentina; Nicolás Minervini, fundador y director de Minervini Consulting, desde Italia; Carmen Carballeiro, especialista en normativa cambiaria y aduanera; y Agustín Páez Romairone, especialista en operaciones aduaneras.

También participarán el senador provincial Jaime Benedetti, presidente de la Comisión de Hidrovías, junto al rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, Héctor Sauret; y Mariano Parlatto, gerente de Exportaciones de LaSalle Group en Puerto Rico y fundador de Barker Solutions Group.

Un espacio para conectar conocimiento y producción

El Congreso tendrá como uno de sus principales propósitos que el conocimiento generado en el ámbito académico pueda convertirse en herramientas concretas para el sector productivo. En ese sentido, se buscará promover el intercambio entre empresas, profesionales, instituciones, organismos públicos y universidades, además de consolidar redes de cooperación que permitan abordar de manera conjunta los desafíos de la internacionalización.

La segunda edición del encuentro da continuidad a una experiencia que reunió a referentes académicos, empresariales y profesionales y permitió generar nuevos vínculos y oportunidades para la región.

De esta manera, Gualeguaychú volverá a constituirse como punto de encuentro para analizar las transformaciones del comercio internacional y debatir las herramientas necesarias para mejorar la competitividad regional, con una mirada puesta en los escenarios económicos, geopolíticos y tecnológicos que marcarán los próximos años.