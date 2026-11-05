El 5.º Encuentro sobre Información Financiera para el Desarrollo Productivo se realizará el jueves 19 de noviembre, a partir de las 14 horas, en el salón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Cpceer), ubicado en la calle Presidente Perón 149.

La propuesta tiene como objetivo acercar a pequeñas y medianas empresas, emprendedores y productores información sobre las herramientas financieras disponibles para impulsar proyectos, fortalecer emprendimientos y acompañar el crecimiento de las actividades económicas.

Durante el encuentro se presentarán alternativas de financiamiento, líneas de crédito, sistemas de garantías y otros instrumentos destinados al desarrollo productivo. La jornada permitirá conocer las características de estas herramientas y sus posibilidades de aplicación en distintos sectores de la economía.

La actividad está dirigida a quienes desarrollan iniciativas comerciales, industriales, de servicios y de producción, con el propósito de facilitar el acceso a información que contribuya a la planificación y la toma de decisiones vinculadas con sus proyectos.

Además, el encuentro busca generar un espacio de intercambio entre representantes del sector productivo, instituciones y organismos vinculados al financiamiento y al acompañamiento de empresas y emprendimientos, favoreciendo la articulación y el conocimiento de los recursos disponibles.

La propuesta cuenta con la participación de la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor de Entre Ríos, el Municipio de Gualeguaychú, la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, la Oficina de Empleo y la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (Codegu).

La participación es gratuita y requiere inscripción previa, que puede realizarse a través del siguiente enlace: Inscripción: https://tr.ee/MdbK5q7Lul