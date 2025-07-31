CON LOS MEJORES PELOTARIS DEL PAÍS
Gualeguaychú será sede del Campeonato Argentino de Pelota Paleta
La competencia tendrá lugar en el trinquete del club Tiro Federal, que fue remodelado para la ocasión, desde mañana y hasta el domingo. Participarán 13 seleccionados provinciales y Entre Ríos expondrá la defensa del título.
Este fin de semana, Gualeguaychú albergará la 81º edición del Campeonato Argentino de Pelota Paleta de Primera Categoría, que reunirá a los mejores pelotaris del país y del mundo en la modalidad trinquete.
El torneo contará con la participación de 13 seleccionados provinciales. Ellos son: Entre Ríos (defensor del título), San Luis, Metropolitana, Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Rio Negro, Córdoba, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Chubut y Salta.
Entre Ríos integrará la zona A junto a Córdoba y Mendoza. Precisamente, sus rivales disputarán mañana el partido inaugural, desde las 11 horas, y el seleccionado local tendrá su estreno por la tarde ante el perdedor de ese encuentro, a partir de las 14.45, cerrando la primera fase a las 18.30 con el ganador del mencionado cotejo.
El equipo es dirigido por quinto año consecutivo por el gualeguaychuense José Joaquín “Vasco” Olaechea y en 2024 fue campeón de la 80ª edición que se llevó a cabo en Venado Tuerto. Para este año el plantel que irá por la defensa del título estará integrado por tres pelotaris de Nogoyá: Mateo Alberdi, Federico Fernández y Juan Firpo.