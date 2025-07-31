Este fin de semana, Gualeguaychú albergará la 81º edición del Campeonato Argentino de Pelota Paleta de Primera Categoría, que reunirá a los mejores pelotaris del país y del mundo en la modalidad trinquete.

El torneo contará con la participación de 13 seleccionados provinciales. Ellos son: Entre Ríos (defensor del título), San Luis, Metropolitana, Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Rio Negro, Córdoba, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Chubut y Salta.

Entre Ríos, dirigido por el gualeguaychuense José Joaquín “Vasco” Olaechea y campeón de la última edición, integrará la zona A junto a Córdoba y Mendoza.

Precisamente, sus rivales disputarán mañana el partido inaugural, desde las 11 horas, y el seleccionado local tendrá su estreno por la tarde ante el perdedor de ese encuentro, a partir de las 14.45, cerrando la primera fase a las 18.30 con el ganador del mencionado cotejo.

El equipo es dirigido por quinto año consecutivo por el gualeguaychuense José Joaquín “Vasco” Olaechea y en 2024 fue campeón de la 80ª edición que se llevó a cabo en Venado Tuerto. Para este año el plantel que irá por la defensa del título estará integrado por tres pelotaris de Nogoyá: Mateo Alberdi, Federico Fernández y Juan Firpo.