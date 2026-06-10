El certamen, organizado por la Confederación Argentina de Bochas, la Federación de Bochas de Entre Ríos y la Asociación de Bochas de Gualeguaychú, llevará el nombre de homenaje a Julio César Giménez y convocará a jóvenes deportistas que representan el futuro de esta disciplina tradicional argentina.

Las actividades comenzarán el viernes con la recepción y acreditación de las delegaciones en la Asociación de Bochas de Gualeguaychú, seguida por las rondas clasificatorias que se desarrollarán durante toda la jornada. Por la noche se realizará el tradicional concurso de tiro de precisión y la cena de bienvenida para los participantes.

La definición del campeonato tendrá lugar el sábado 13 de junio, cuando se disputen las últimas instancias clasificatorias, los cuartos de final, las semifinales y la gran final que consagrará al nuevo campeón argentino de la categoría.

El torneo contará con la participación de asociaciones y federaciones de gran parte del territorio nacional, distribuidas en cuatro zonas clasificatorias.

La Zona A estará integrada por San Juan, Santa Fe, Buenos Aires, Asociación Paraná y La Pampa.

La Zona B contará con la participación de Esquinense (Corrientes), Entre Ríos, Coronel Suárez (Buenos Aires) y Asociación Noroeste (Santa Fe).

En la Zona C competirán Federación Argentina, Asociación Suardense (Santa Fe), Córdoba y Gualeguaychú, representante de la ciudad anfitriona.

Por su parte, la Zona D estará conformada por Corrientes, Asociación Mercedes (Buenos Aires), Mendoza y Río Negro.

La competencia se desarrollará en diferentes escenarios especialmente preparados para recibir a las delegaciones. Entre las sedes se encuentran el los clubes Black River, Central Entrerriano, Cerro Porteño y Defensores del Sur, instituciones que forman parte de la rica tradición bochófila de la región.

Para garantizar el correcto desarrollo del certamen fueron convocados árbitros provinciales, nacionales e internacionales provenientes de distintas provincias, quienes tendrán a su cargo la fiscalización de los encuentros durante las dos jornadas de competencia.